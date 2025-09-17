養父涉非禮養女6年　被告反指事主想逐他出公屋　官未信納裁罪成

現年18歲的女子X，聲稱她在9歲起遭同床而睡的養父非禮，包括被摸胸及下體等，她至15歲時才向知社工揭發事件。養父否認指控，認為養女想把他逐出公屋而誣告他。案件早前在區域法院審訊，暫委法官陳淑文今(17日)作裁決，認為該公屋並無被告的登記，事主要逐他離開，根本毋須大費周章，且事主母親早已搬走，事主當時只是一名無依靠的中學生，未即時說出事件亦屬合理，認為事主並無誣衊被告的動機，裁定被告4非禮罪全部成立，把案押後至9月30日判刑，以索取事主的創傷報告，以及被告的精神科及心理專家報告，期間被告須還押。



被告CCS（47歲，印刷工人），被控4項非禮罪，指他於2016年至2023年，在葵涌公屋單位內4度猥褻侵犯女童X。

被告CCS在區域法院被衣定4項非禮罪成。(黃浩謙攝)

與被告同床而睡遭非禮

控方案情指，X和生母、被告及妹妹住在涉案單位，被告是X的養父。在X讀小四、中一和中四時，被告與X同床睡覺，期間被告摸X的胸和腰、用手指插入X下體、以及扯開X的内衣撫摸胸部和摸臀部。X在2023年3月向社工揭發本案。

X有細節記不清屬合理

陳官裁決時指，辯方質疑事主X的可信性，惟陳官認為，錄影會面在事發後2年才錄取，且X需憶述在她9至15歲時所發生的事，且被非禮的情況都在X睡覺時發生，她記不清楚亦屬合理。辯方亦質疑X迴避問題，惟陳官指，X在盤問下甚至道出令其難堪的事實，覺得X已盡力回答辯方的提問，若某些事情記不清楚，也不會輕率回答，故相信X真的只是忘記了部分細節。

母親出走X或怕失依靠

陳官又指，案件初發生時，X只讀小四，她甚至不理解「小心我插你」的意思。X與母親關係疏離，其母在2019年後更搬走，留下兩女給被告照顧，陳官指X母是不合格亦不盡責的母親，X認為母親不會信她亦算合理，且X作為無依無靠的中學生，她或因擔心失去依靠而沒有把事說出，接納X確可能是有所顧慮。

被告並非所住公屋的登記住戶

陳官稱，案發的公屋單位登記住户為X、其妹及其母，假如X只想被告離開，她毋須大費周章捏造4次非禮事件。X指其男友是她的同班同學，相信被告亦難阻止二人交往，故X亦無需用此極端方法迫被告離開，故認為X沒有誣衊被告的動機，其證供簡單合理，接納她是誠實可靠的證人，裁定被告4項非禮罪全部罪成。

案件編號：DCCC277/2024