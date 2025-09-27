甯漢豪稱研沿海餐廳前設充氣臨時擋水設施　將軍澳海濱加建擋水牆

超強颱風「樺加沙」早前來襲，對本港尤其是沿海地方帶來不少破壞，其中將軍澳屬重災區，沿海餐廳滿目瘡痍。發展局局長甯漢豪今早（27日）在電台節目中表示，將軍澳受海浪拍打的地方，已設有比海平面高5米的擋水板，但似乎並不足夠，正研究日後在臨海餐廳前，設充氣性的臨時擋水設施。她又指，已提議在將軍澳海濱加多一道防線，在海濱長廊單車徑花糟位置增設一個1米高的擋水牆，期望明年完成。



超強颱風樺加沙襲港期間，將軍澳多間餐廳被洪水破壞。（廖雁雄攝）

甯漢豪在商台節目《政經星期六》表示，香港海岸線有數道防線，如海濱位置有20至30米寬，有休憩及緩衝的雙重功能，亦有用作卸力的傾斜石牆。她續指，今次將軍澳受海浪拍打的地方，已設有比海平面高5米的擋浪牆，但似乎並不足夠。

她續說，政府已針對30多個地方進行研究，並已提議為將軍澳海濱多加一道防線，在海濱長廊單車徑花糟位置增設一個1米高的擋水牆，期望明年完成有關工程。政府亦正研究日後在臨海餐廳前設充氣性的臨時擋水設施。

甯漢豪亦表示，渠務署購置的排水設施能起作用，預計會再添置。至於防治山泥傾瀉，她說針對天然斜坡、人造斜坡及私人管理的斜坡，政府會就其鞏固、檢查及抽樣風險評估的工作增加3成。