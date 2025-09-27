將軍澳老婦孤獨死　孫玉菡：需加快擴展篩查　研以科技尋找個案

將軍澳彩明苑一名76歲獨居婦人，日前被發現倒斃屋內。勞福局局長孫玉菡今（27日）在電台節目中表示，該名婦人屬高風險照顧者資料庫中的個案，關愛隊已透過房委會數據，在沙田及觀塘區找到400戶需要幫助的高風險獨居長者或「雙老」。他指，需加快將篩查計劃擴展至全港各區，當局亦正研究利用科技找出高風險個案。



將軍澳彩明苑一名76歲鄺姓獨居婦人，日前被發現倒斃屋內。（翁鈺輝攝）

對於將軍澳「孤獨死」個案，孫玉菡表示她屬高風險照顧者資料庫中的個案，當局正研究利用科技找出有需要幫助的長者。「我們都正在嘗試穿戴式的系統，坊間亦有技術，例如計算你的雪櫃門開關或是門口的開關來做預測，究竟你是否正常生活。」

孫玉菡表示，當局今年7月開始與房委會和醫管局合作，已透過房委會數據，在沙田和觀塘區找出400戶高風險獨居長者或「雙老」。（資料圖片/梁鵬威攝）

孫玉菡又表示，當局今年7月開始與房委會和醫管局合作建立數據庫，已在沙田和觀塘區找出400戶高風險獨居長者或「雙老」；此外，根據醫管局照顧者資料庫，有500多位照顧者曾經入院，當中2人需要社署協助。

孫玉菡指，現時住在房委會房屋的，有50多萬戶為獨居或者「多老」家庭。當局會先跟進協助公屋家庭，日後研究與物業管理公司合作，跟進住在唐樓、三無大廈以及私人樓宇的長者。

超強颱風樺加沙日前襲港，有聲音指政府應檢視勞工法例。孫玉菡指，勞工處《惡劣天氣及「極端情況」下工作守則》列明，僱傭人雙方須事先商量惡劣天氣下的工作安排，並以僱員的安全為首要考量。若員工認為僱主要求不合理，可向勞工處尋求協助。