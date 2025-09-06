抗戰勝利80年｜孫玉菡到訪抗戰老兵故鄉　麥美娟了解僧人抗日事跡

北京9月3日舉行閱兵儀式，其中國家主席習近平在天安門城樓與香港抗戰老兵羅競輝握手致意。勞工及福利局局長孫玉菡和政治助理傅曉琳昨日（5日）到訪羅競輝的故鄉——沙頭角南涌羅屋村，參觀「羅家祖屋」、「羅家大屋」並認識抗戰歷史。民政及青年事務局局長麥美娟、民政總署署長杜潔麗同日到訪另一個抗戰遺址——大嶼山寶蓮禪寺，了解當時僧人如何參與抗日的事跡。



孫玉菡到羅家租屋抗戰遺址參觀。（勞工及福利局Facebook）

孫玉菡與羅家後人傾談認識抗戰歷史

孫玉菡到有重要歷史價值的「羅家祖屋」，與羅家的後人許楨傾談，深入認識這段抗戰歷史。他表示，1941年12月日軍進攻香港後，廣東人民抗日游擊隊第五大隊武工隊奉命插進新界，以「羅家祖屋」為重要據點，組成50多人的聯防自衞，由羅雨中出任隊長，為抗戰勝利貢獻了不可磨滅的力量。

9月3日，習近平在天安門城樓與許楨94歲的表舅父羅競輝握手致意。羅競輝是東江縱隊港九獨立大隊成員，曾三次獲邀到北京觀看閱兵。

孫玉菡一行人參觀香港沙頭角抗戰紀念館（勞工及福利局Facebook）

「羅家大屋」改建為香港沙頭角抗戰紀念館

及後，孫玉菡到訪已經改建為香港沙頭角抗戰紀念館的「羅家大屋」，該處由巴拿馬華僑羅奕輝興建，在日佔時期成為東江縱隊港九獨立大隊的活動基地及交通站。孫玉菡稱，羅家共有11位成員投身中國共產黨領導的抗日游擊隊，是香港舉家抗日的傑出代表。

中共抗戰遺址遍佈全港，孫玉菡誠邀大眾到訪參觀，一方面能銘記歷史，也更加珍惜今日來之不易的和平。

寶蓮禪寺後山有一所石屋，為抗戰時期港九大隊副大隊長魯風的養病之所。（民政及青年事務局Facebook）

麥贅娟到訪寶蓮禪寺後山石屋 在抗戰時作養病之所

民政及青年事務局局長麥美娟、民政總署署長杜潔麗昨日（5日）到訪另一個抗戰遺址——大嶼山寶蓮禪寺。麥美娟指，抗日戰爭期間，東江縱隊港九大隊的大嶼山中隊於大嶼山進行抗日活動，寶蓮禪寺後山有一所石屋，為抗戰時期港九大隊副大隊長魯風的養病之所，後來因走漏風聲，輾轉到寶蓮禪寺調養身體。

1944年，日軍曾來到寶蓮禪寺搜查，住持筏可大和尚掩護化裝成僧人的魯風，隨數百名僧人和居士在「大圓滿覺殿」內聽其講經。講經結束後，日軍將刀架在筏可大和尚脖子上，並毒打盤問他，但筏可大和尚守口如瓶，終令魯風得以脫險。

麥美娟到訪萬佛寶殿（前身為「大圓滿覺殿」）（民政及青年事務局Facebook）

寶蓮禪寺住持為民青局一行人講說抗日事跡

麥美娟亦到訪萬佛寶殿（前身為「大圓滿覺殿」），寶蓮禪寺住持淨因大和尚為他們一行人講解當年寶蓮禪寺的僧侶如何參與抗日事跡。麥美娟希望市民尤其是年輕人，了解先輩為國家昌盛富強而艱苦奮鬥的歷程和無私奉獻，一同銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來。