外勞｜本地工人比例提高至｢4:1｣？孫玉菡：唔鐵板一塊　因時制宜

新一份《施政報告》提出，打擊濫用輸入侍應和初級廚師勞工的公司，又收緊「2:1」本地僱員及外勞比例規定。勞工及福利局局長孫玉菡今天（22日）向立法會交代方案，有議員關注可否提高「2:1」比例至「4:1」，更保障本地勞工就業。孫玉菡未有正面回應會否修改比例，強調因時制宜，「唔係鐵板一塊」。



9月22日，立法會人力事務委員會舉行政策簡報會。（直播截圖）

《施政報告》收緊外勞政策 「2:1」比例限同崗位

本港失業人數增加，外界關注輸入外勞影響就業市場。《施政報告》並沒有提出暫停輸入外勞計劃，但就輸入外勞較多的工種侍應生及初級廚師新增要求，包括僱主本地招聘時間由4星期延長至6星期，以及原以企業所有職位為基礎計算的「2:1」本地僱員及外勞比例，改為按「同一崗位/職位」比例計算。

9月22日，立法會人力事務委員會舉行政策簡報會，工聯會立法會議員陸頌雄發言。（直播截圖）

議員關注本地工人比例可否提高至「4:1」

會上，工聯會立法會議員陸頌雄擔心，外勞變成替代本地勞工，飲食業、建造業、零售業失業率很高，達到6至7%，不少僱主以各種理由，如「做事不夠叻」解僱本地勞工，因此年紀大的打工仔，或者工資高於中位數的打工仔，所面對的壓力很大。他關注會否考慮將「2:1」比例換成「3:1」、「4:1」？

9月22日，立法會人力事務委員會舉行政策簡報會，田北辰發言。（直播截圖）

實政圓桌立法會議員田北辰表示，同一個行業也非每個工種供不應求，需要逐個工種計算，可否考慮每個工種的大致情況，如果難請人就「2:1」，如果請不到人就「1:1」，「真係請唔到就0:0，任你輸入」，如果找得到人手，就會變成「3:1」、「4:1」，較一刀切的熔斷機制更好。

勞聯立法會議員周小松表示，三年前人力需求評估與現在比較，實屬天差地別，關注輸入外勞政策能否用政府統計處短期數字作動態評估？他舉例宣布暫緩一段時間的輸入外勞，若數字有變化後再重新審批。換言之，類似坊間討論的熔斷機制。

9月22日，立法會人力事務委員會舉行政策簡報會，勞工及福利局局長孫玉菡發言。（直播截圖）

孫玉菡：唔會鐵板一塊 因時制宜

孫玉菡表示，外勞政策曾經修改，「我哋唔係鐵板一塊，一定要動態，因時制宜」，不會接受企業在半年內的第二次申請，侍應生及初級廚師兩個工種改為六星期招聘，已經的反映政府的因時制宜方向。

孫玉菡又說，如果僱主聘請外勞後解僱本地人，會向其採取嚴厲的行政制裁。如果勞工受到不合理對待，勞工處一定會儘快調查。他說，外勞拿中位數水平的工資，要直接轉帳至銀行戶口，確保沒有苛扣。

他認為外勞人數32,000人，香港勞動人口340萬，只佔1%，「這麼少人數的外勞，何來影響同行業工資中位數？」