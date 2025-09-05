熱氣球嘉年華有得睇無得坐　旅發局宣傳頁面下架　搜熱氣球沒結果

全港首個熱氣球嘉年華「友邦香港國際熱氣球節」因不能載客，鬧得滿城風雨。雖然活動沒有受到政府資助，也非旅遊盛事項目，但旅發局網站的活動及節慶主頁面，曾介紹香港國際熱氣球節。惟周四（4日）宣傳頁面已下架，只顯示「噢！該頁面似乎不存在或內容已過期」，今日（5日）更直接消失，直接進入旅發局的主頁面，即使輸入熱氣球也無相關搜尋結果。



中環海濱熱氣球節9月4日開幕，但僅展示升空用途，不能接載公眾。（梁鵬威攝）

中環海濱熱氣球節9月4日開幕，但僅展示升空用途，不能接載公眾。（梁鵬威攝）

中環海濱熱氣球節9月4日開幕，但僅展示升空用途，不能接載公眾。（梁鵬威攝）

全港首個熱氣球嘉年華「友邦香港國際熱氣球節」籌備共8年，耗資約3,000萬元，由昨日（4日）起一連四日在中環海濱活動空間舉行。不過市民在網上買票到場後，才發現不能乘坐，即熱氣球僅供展示用途，鬧得滿城風波。

旅發局網頁曾介紹「香港國際熱氣球節」

雖然嘉年華無獲政府贊助，同時並非旅遊盛事項目。不過若在Google搜尋「旅發局」及「熱氣球」等關鍵字，可發現旅發局網站的活動及節慶主頁面，曾介紹「香港國際熱氣球節」，更列出舉辦日期及地點，並寫上「香港國際熱氣球節首次熱力登陸」等內容。

昨日（9月4日）進入旅發局宣傳頁面已經下架，僅顯示「噢！該頁面似乎不存在或內容已過期。你可以返回首頁查看更多內容」。（網頁截圖）

旅發局網站的活動及節慶頁面，曾介紹「香港國際熱氣球節」。（旅發局網頁截圖）

「過期頁面」已消失，直接進入活動及節慶頁面。（旅發局網頁截圖）

介紹頁面已下架 旅發局網站輸入熱氣球無搜尋結果

熱氣球事件昨日發生後，該旅發局宣傳頁面已下架，僅顯示「噢！該頁面似乎不存在或內容已過期。你可以返回首頁查看更多內容」。直至今早11時，記者再點擊連結，發現連「過期頁面」也消失，直接進入活動及節慶主頁面，即使輸入熱氣球也無相關搜尋結果。