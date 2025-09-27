海洋公園哈囉喂︱鬼屋場景擺頭顱湯煲似蔡天鳳案　園方稱已作調整

萬聖節將至，海洋公園昨日（26日）舉行「哈囉喂全日祭2025」傳媒預覽，有報道指其中一間鬼屋的室內場景，涉及頭顱、青紅蘿蔔及煲湯，而演藝人員更向現場記者問道「飲唔飲青紅蘿蔔湯呀」及「係咪想爭家產呀」等，加上網站介紹提到重返香港奇案的案件現場，難免令人聯想到與2023年蔡天鳳碎屍案的部份情節相似。



海洋公園今日（27日）回應指，活動所有設施、表演及製作之場景、角色、故事情節及對白皆為虛構，結集不同文化背景的民間傳說、怪談及科幻元素，團隊在互動部份更會因應訪客現場反應作出調整。公園並強調十分重視相關意見，已即時作出調整。



「港詭奇案」鬼屋的室內有煮食爐及煲湯的布局擺設，演藝人員亦捧着一個假人頭，被指與2023年蔡天鳳碎屍案部份情節相似。（資料圖片/廖雁雄攝）

鬼屋廚房場景擺放青紅蘿蔔 演員提起煲蓋及人頭︰係咪想爭家產

海洋公園昨日舉行「哈囉喂全日祭2025」傳媒預覽，有報道指其中「港詭奇案」鬼屋的室內擺設，與2023年蔡天鳳碎屍案的部份情節相似。該廚房場景擺放湯煲及青紅蘿蔔，碎肉更滲透着血液堆滿砧板，旁邊的演員則手持菜刀，或是掀開煲蓋、捧着人頭，口中念念有詞指「飲唔飲青紅蘿蔔湯呀」及「係咪想爭家產呀」等。

海洋公園介紹指「多宗香港奇案表面看似塵埃落定，誰料在城中一角的神秘結界中，竟然可以重返案件現場」。（網頁截圖）

網站介紹︰多宗香港奇案表面看似塵埃落定 竟可重返案件現場

海洋公園網站顯示「港詭奇案」為5級驚嚇指數，介紹指︰「多宗香港奇案表面看似塵埃落定，誰料在城中一角的神秘結界中，竟然可以重返案件現場，莫非一切另有內情？癲狂神探自命破案高手，帶你穿梭雨天連環殺手、屋邨情殺等命案，抽絲剝繭揭開血腥真相。」

海洋公園鬼屋被指「抽水」蔡天鳳碎屍案情節。

蔡天鳳碎屍案同樣涉及頭顱、青紅蘿蔔及湯煲

翻查資料，2023年2月26日下午，警方在大埔龍尾村住宅檢獲大湯煲，發現蔡天鳳的頭顱，煲內還放有肉碎及青紅蘿蔔，加上海洋公園的介紹提及到「香港奇案」及「重返案件現場」，難免令人有所聯想。

海洋公園回應指已即時作出調整。（資料圖片／陳葦慈攝）

海洋公園︰活動所有內容皆為虛構、已即時調整

海洋公園今日（27日）回應指，一直致力為訪客打造集創意、互動及沉浸式體驗於一身的萬聖節活動。活動所有設施、表演及製作之場景、角色、故事情節及對白皆為虛構，結集不同文化背景的民間傳說、怪談及科幻元素，通過舞台及表演藝術演繹，團隊在互動部份更會因應訪客現場反應作出調整，務求讓訪客投入萬聖節氛圍。

海洋公園又指，對於有意見提出昨日傳媒預覽的個別場景可能引起疑慮，公園十分重視，已即時作出調整，並感謝大家的寶貴意見。