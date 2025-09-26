海洋公園哈囉喂．多圖｜斥資8位數打造六大盲盒主題鬼屋迎萬聖節
撰文：董素琛
出版：更新：
海洋公園「哈囉喂全園祭」在9月6日至11月2日舉行，今次以抽盲盒為主題，設六大鬼屋。海洋公園主席龐建貽今（26日）表示，園方在今年的哈囉喂活動投放8位數字資金，期望為訪客帶來嶄新的體驗。他又指，園方正研究水上樂園關閉維修期間，把人手調配至哈囉喂活動。
今年的六大鬼屋分別為「H25．慄」、「詭宅獻祭」、「喰人之森」、「港詭奇案」、「噬魂墓地」及「怨靈盲盒」。其中「怨靈盲盒」鬼屋，讓訪客在進入前先抽一份盲盒，其後再被帶入詭異的「玩具世界」；而「港詭奇案」鬼屋，則帶訪客重回多宗命案現場。
另外，園方又推出實境遊戲，訪客可在鬼屋排隊區附近掃描二維碼，以手機經歷都市傳說，並可在排隊時消磨時間。今年的海洋公園「哈囉喂全園祭」設10大嘩鬼表演，包括亡靈樂隊、怨靈盲盒開箱直播，以及華麗地獄OPPA Show等。
+3
至於收費，哈囉喂鬼屋的組合門票，非高峰日收費238元，高峰日收費280元，成人及小童價格一樣。
+3
龐建貽表示，今年海洋公園哈囉喂全日祭，以盲盒作為主題，期望為訪客帶來嶄新的體驗。他指，公園在過去8個月的本地訪客數量增加12%，非本地訪客數量亦增加13%，紐西蘭及日本等地增幅超過五成至六成。他又透露，海洋公園在今年哈囉喂活動投放8位數字資金。
去年海洋公園於10月關閉水上樂園，將人手調配置至哈囉喂活動，龐建貽說，今年亦正研究此方案，指水上樂園每年均需要維修，故該段時期希望把同事調過來哈囉喂活動，讓人手能再充裕一些。
+3
