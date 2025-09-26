十一｜海洋公園推85折入場 龐建貽：已就富麗敦爆玻璃門保持聯繫
撰文：董素琛
出版：更新：
【十一/十一黃金周/十一國慶】下周三（10月1日）是國慶黃金周的開始，海洋公園推出多項優惠，包括入場門票85折等。海洋公園主席龐建貽表示，海洋公園內的一切已準備就緒，此前亦已遊走內地數個城市，希望可推廣公園予內地訪客。至於日前香港富麗敦海洋公園酒店玻璃門被洪水沖爆一事，他指事件最重要的是同事與住客安然無恙，園方與酒店管理人員保持聯繫。
日前10號風球期間，香港富麗敦海洋公園酒店玻璃門被沖爆，龐建貽未有特別回應酒店未來是否需加強安全措施，但他表示，事件最重要的是同事與住客安然無恙，園方與酒店管理人員保持聯繫、合作無間，希望酒店能盡快修復好損毁的地方。
至於國慶入場人次的增長，龐建貽未有直接回應多項優惠措施所能帶來的入場人次增長，但他表示，10月1日是黃金檔期，可迎來眾多內地訪客，公園的一切已準備就緒，希望更多人來到海洋公園。在推廣方面，園方已遊走內地數個城市，包括最近曾到重慶，希望可推廣海洋公園予內地訪客。
富麗敦海洋公園酒店災後如常 有顧客買一送一價體驗自助餐包場直擊富麗敦海洋公園酒店災後情況 屹立海濱無石屎圍欄海無防波堤富麗敦海洋公園酒店巨浪 太近岸南面對海易當災 林超英提兩疑問富麗敦海洋公園酒店巨浪爆門 工程師倡沿海建築用最高級強化玻璃有片｜富麗敦海洋公園酒店遭巨浪捲新角度 拍片者高喊：成個海咁