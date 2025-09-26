十一｜海洋公園推85折入場　龐建貽：已就富麗敦爆玻璃門保持聯繫

【十一/十一黃金周/十一國慶】下周三（10月1日）是國慶黃金周的開始，海洋公園推出多項優惠，包括入場門票85折等。海洋公園主席龐建貽表示，海洋公園內的一切已準備就緒，此前亦已遊走內地數個城市，希望可推廣公園予內地訪客。至於日前香港富麗敦海洋公園酒店玻璃門被洪水沖爆一事，他指事件最重要的是同事與住客安然無恙，園方與酒店管理人員保持聯繫。



海洋公園主席龐建貽今（26日）出席海洋公園哈囉喂2025啟動禮。（廖雁雄攝）

日前10號風球期間，香港富麗敦海洋公園酒店玻璃門被沖爆，龐建貽未有特別回應酒店未來是否需加強安全措施，但他表示，事件最重要的是同事與住客安然無恙，園方與酒店管理人員保持聯繫、合作無間，希望酒店能盡快修復好損毁的地方。

至於國慶入場人次的增長，龐建貽未有直接回應多項優惠措施所能帶來的入場人次增長，但他表示，10月1日是黃金檔期，可迎來眾多內地訪客，公園的一切已準備就緒，希望更多人來到海洋公園。在推廣方面，園方已遊走內地數個城市，包括最近曾到重慶，希望可推廣海洋公園予內地訪客。

海水湧入香港富麗敦海洋公園酒店。（網上短片）

有疑人在海水湧入時，因站不穩跌倒。（網上短片）