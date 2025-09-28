重慶直擊．紅色旅遊｜科技創意賦能歷史觀光　盤活「紅岩」記憶

【成都、重慶直擊之四】「紅色旅遊」近年成為香港發掘新旅遊資源的其中一個熱點，尤其是今年正值抗日戰爭勝利八十周年，社會討論更見熾熱。這種旅遊方式承襲自內地，因城市景觀特色而有「小香港」之稱的重慶市，便是其中一個紅色旅遊熱點。



顧名思義，紅色旅遊不是一個噱頭，而是集遺址觀光、歷史緬懷與國情教育於一身，具有濃厚的愛國主義色彩。重慶從清末到抗戰與國共內戰時期歷盡滄桑，留下厚重的歷史記錄，紅色旅遊資源可謂唾手可得。在那裏，既可在栩栩如生的講解伴隨下走進重要遺址，也可觀賞當地獨有、結合科技創意的大型互動式舞台劇，用不同方式沉浸式重回歷史現場，深刻感受當地人瑯瑯上口的「紅岩精神」。



位於重慶歌樂山的白公館在國共內戰期間成為國民政府關押政治犯的地方，遺址竪立了宋振中的雕像，他自幼隨父母被囚禁，1949年9月6日被國民黨特務殺害，年僅8歲。 他從小跟隨父母入獄，是中國官方追認的年齡最小的烈士。（陳立程攝）

重慶在抗戰與國共內戰歷史中佔據舉足輕重地位

重慶在中國近現代史中擁有舉足輕重的地位。它在清末成為被迫走向世界的門戶之一。抗戰期間，它又憑藉易守難攻的地理優勢成為國民政府的「陪都」，是當時中國的政治、經濟與軍事中心，但也為此付出慘痛代價，在長達六年的時間內持續遭受日本戰機的轟炸。如今在防空洞吃火鍋成為重慶一種特色體驗，而這座城市多達1600個防空洞，承載的更是戰爭年代的沉重記憶。

抗戰勝利後，毛澤東與蔣介石在重慶進行了為期43天的「重慶談判」，但最終未能阻止內戰的全面爆發。而在國民政府全面潰敗的最後時刻，重慶也迎來其戰爭歷史中最黑暗的時刻，大批共產黨員與支持者在秘密監獄裏飽受酷刑折磨，當中絕大部分人被殘忍殺害，而他們堅守信仰，寧死不屈的事跡，成為「紅岩精神」的核心。

位於重慶歌樂山的白公館在國共內戰期間成為國民政府關押政治犯的地方。（陳立程攝）

紅色旅遊既存在於歷史遺址 也在舞台上呈現

國慶黃金周雖未到，但重慶的白公館與渣滓洞遊人如鯽，這兩個地方都是內戰時期國民政府關押政治犯的場所。景點提供專業的講解人員，伴隨着她們抑揚鈍挫的聲線與生動的講解，遊客可以如同親臨現場般切身體會那段黑暗的歲月。

在重慶，紅色旅遊不僅存在於真實歷史遺址，也體現在與時俱進的文藝表達方式。走在當地街頭，隨時可見大型紅色歷史舞台劇《重慶·1949》的攤位。這部舞台劇以1949年重慶「11.27大屠殺」為背景，講述被關押在渣滓洞與白公館的革命者寧死不屈的悲壯故事。這場屠殺由當年9月持續至11月29日，逾300人遇難，包括嬰幼兒。就在屠殺結束後一天，解放軍攻佔重慶。

耗資約8億元人民幣打造的重慶1949大劇院，專為表演紅色歷史舞台劇《重慶．1949》而設。（譚曉彤攝）

《重慶·1949》藝術團長談初衷：讓年輕人銘記歷史

耗資約8億元人民幣的重慶1949大劇院是為《重慶·1949》量身打造的表演場地，以25,000平方米的建築面積和龐大的觀演空間，成為全球最大的單一室內動態沉浸式表演劇場。重慶1949藝術團團長徐善濤在接受訪問時介紹，劇院運用了世界上最先進的科技手段，形成了五個可360度獨立旋轉的圓環舞台，部分觀眾席亦可隨着舞台轉動，彷彿置身於1940年代重慶的吊腳樓和磁器口碼頭之間。

《重慶．1949》的劇場運用先進科技，形成五個可360度獨立旋轉的圓環舞台，觀眾席亦可隨之轉動，將傳統舞台升級為沉浸式互動空間。（陳立程攝）

《重慶．1949》藝術團團長徐善濤表示，創作這部舞台的的初衷是希望讓更多人，尤其是年輕人銘記歷史。（譚曉彤攝）

徐善濤表示，劇團的創作初衷是「讓更多的人，特別是年輕人了解這段歷史，銘記這段歷史。」為此，創作團隊歷經長時間籌備，研讀了百餘部文藝作品，走訪了「11·27大屠殺」事件倖存者及其後代，並與歷史專家進行了深入探討，確保劇中故事基於真實的歷史背景。全劇長70分鐘，數十位演員又演又唱又跳，演繹1949年的故事，部份場面更有演員扮演士兵，懸吊在高空擺出動作，模擬共產黨員趕赴重慶營救。

歷史舞台劇《重慶．1949》結合科技與互動式觀演體驗，把1949年重慶解放前數百計中共革命者遇難的故事呈現給觀眾。（譚曉彤攝）

《重慶．1949》把科技創意與真實歷史背景融合，為觀眾帶來震撼的舞台表演效果。（譚曉彤攝）

《重慶．1949》把科技創意與真實歷史背景融合，為觀眾帶來震撼的舞台表演效果。（譚曉彤攝）

《重慶．1949》把科技創意與真實歷史背景融合，為觀眾帶來震撼的舞台表演效果。（譚曉彤攝）

《重慶．1949》把科技創意與真實歷史背景融合，為觀眾帶來震撼的舞台表演效果。（譚曉彤攝）

《重慶．1949》把科技創意與真實歷史背景融合，為觀眾帶來震撼的舞台表演效果。（譚曉彤攝）

融合科技與真實歷史背景 4年演出逾300場

自2021年開演以來，《重慶·1949》已演出超過3000場，接待觀眾達300萬人次，其中外地觀眾佔高達70%，包括累計超過5000名香港觀眾。劇團將劇目翻譯成5種語言，外國觀眾戴上耳機便能收聽及配合觀看演出。徐善濤提到，有國觀眾拍攝的觀劇短視頻在海外社交平台意外走紅，促使劇團與國外平台達成合作，希望能吸引更多國際遊客來到重慶。

《重慶．1949》把科技創意與真實歷史背景融合，為觀眾帶來震撼的舞台表演效果。（譚曉彤攝）

《重慶．1949》把科技創意與真實歷史背景融合，為觀眾帶來震撼的舞台表演效果。（譚曉彤攝）

《重慶．1949》把科技創意與真實歷史背景融合，為觀眾帶來震撼的舞台表演效果。（譚曉彤攝）

徐善濤透露，劇院還與政府緊密合作，打造多元化的綜合性教育基地。劇院承接了大量學生的「紅色研學」活動，將觀劇作為價值觀教育的一種形式。為了保持戲劇的吸引力，《重慶·1949》自身也不斷進化。徐善濤形容，該劇目前已是「3.0版本」，團隊每年都會收集來自各年齡層、各國觀眾的建議，對劇本結構、情感刻畫和視覺效果進行調整升級，以求不斷完善。

《重慶．1949》成為學生「紅色研學」活動的場所。（陳立程攝）

紅色歷史舞台劇《重慶．1949》把革命者在白公館製作的五星紅旗帶到舞台。（陳立程攝）

從重慶的實踐可以看出，紅色旅遊絕非僅僅是修復舊址、掛上招牌，還需要在尊重歷史真實的基礎上，注入文化教育與科技創新的心血。香港在中國近現代歷史中也留下了獨特而重要的身影，也曾經以那段崢嶸歲月為背景，創作過許多膾炙人口的影視與音樂作品，成為1980年中國人的共同回憶。特區政府早前梳理了全港逾40個「中共抗戰遺址」，今年的《施政報告》亦提出推廣以「中國文化名人大營救」歷史為主題的紅色體驗研學新路線，但若以重慶為參照，要讓這種特色旅遊持久地煥發生命力，不僅需要做好硬件與軟件，還需要灌注創意與創新。香港是否已具備讓紅色旅遊火起來的充份條件嗎？