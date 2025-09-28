星座冰室搬完又執？老闆親證結業：租貴客少生意難做　唔好意思…

開業逾59年的星座冰室，去年因尖沙咀香檳大廈拆卸重建，搬至距離舊舖約300米的同區加連威老道重新開張。《香港01》發現星座冰室悄悄地已加入結業行列，有食客今天（28日）早上原計劃吃早餐卻「摸門釘」，理解經濟差但仍感失望「咁咪搵其他囉」。



冰室第四代老闆林先生向《香港01》表示，因未能與業主達成共識，決定不續租。他認為店舖生意受附近的雨水渠工程影響，前景不明朗、生意難做，「幫我同啲熟客講聲唔好意思，我哋結業得咁突然。」



星座冰室加連威老道新舖近日結業。（許湖洪攝）

新舖貼滿招租廣告 自稱業主：佢呃我哋啊

《香港01》今日（28日）上午約11時到星座冰室加連威老道新舖，發現鐵閘半掩、早早貼滿招租廣告，鐵閘內仍見到冰室留有「招牌番茄撈蛋牛肉麵」的餐牌，以及餐廳枱凳。有自稱業主的女士在舖內，其後關門拉閘準備離開。

記者續上前詢問，「佢（租客）呃我哋啊」，聲稱有人疑似作出不誠實行為，並着記者不要過多報道，擔心舖位未能再租出，「人哋都要做生意，唔講咁多啦」。

原本位於尖沙咀香檳大廈的星座冰室，去年8月因大廈拆卸而結業，吸引大批傳媒採訪。（資料圖片／夏家朗攝）

受大廈拆卸重建影響 星座冰室去年搬新舖經營

星座冰室1966年在尖沙咀香檳大廈地庫開業，以番茄撈蛋牛肉麵馳名，去年8月因大廈拆卸重建，搬至加連威老道新舖經營。不過，近日發現已結業。

原本位於尖沙咀香檳大廈的星座冰室，去年8月因大廈拆卸而結業，吸引大批傳媒採訪，圖為第四代老闆林先生。（資料圖片／夏家朗攝）

星座冰室搬完又執 老闆：租貴客少 前景未明

第四代老闆林先生向《香港01》表示，剛搬舖時生意不錯，吸引不少街客、遊客光顧，距今開業一年多，近日因未能與業主達成共識，決定不續租。他說新舖租金較舊址高一倍，但光顧的上班族數目卻減少，形容生意難做。他引述業主指，舖租已較疫情前低，「減租已經係仁至義盡」，故要求林簽兩年死約，但他認為前景不明朗，因為舖位附近有雨水渠工程，料2027年竣工，影響早午市生意。

幫我同啲熟客講聲唔好意思，我哋結業得咁突然，希望你哋身體健康啦！ 第四代老闆林先生

「梗係失落啦，都做咗二十幾年！」林先生總結由搬舖到結業的經歷，並透露未來打算到其他地方打工，「咩都會嘗試」。被問會否考慮在租金較低的地段開新舖？他笑言「要睇吓遇唔遇到」，但未必選址尖沙咀。

食客「摸門釘」理解經濟差 失望嘆「咁咪搵其他囉」

《香港01》在門外等候近半小時，有數名食客尋找星座冰室不果。，有市民認為新舖失去往時「蛇竇」的特色，食物質素亦不如前，令人流減少，平日只有兩三枱客。其中，谷小姐是經朋友介紹過來，原本打算吃早餐。她指自己是第一次過來，「搵咗好耐、我哋仲以為喺後邊街囉，仲嚟到點解呢度冇嘅」。

「我個朋友以前嚟過呢度呀嘛，今日突然間食早餐，去過呢間都OK，跟住冇啦，就係咁啦」，谷小姐坦言有點失望，但理解香港現今經濟都較差，未能到星座冰室吃早餐，唯有找其他餐廳。

星座冰室以番茄牛肉麵馳名。（資料圖片／盧翊銘攝）

另一個熟客仔不具名男士指，自己在舊舖吃過招牌蕃茄蛋麵，感覺不錯，原本一路也想在新舖再吃多一次，「見佢新舖想諗住嚟試吓」，誰知今天來到的時候已經結業。他指也「無辦法啦」，隨後揚長而去。

星座冰室加連威老道新舖近日結業。（許湖洪攝）

新舖鄰近渠務工程2027年完工 附近吉舖林立

對於老闆形容受渠務工程影響，記者觀察現場工程牌顯示，早於2023年11月已動工，預計2026年3月竣工、全段竣工則要到2027年6月。加連威老道附近一帶，由嘉蘭圍分支路開始亦吉舖林立，除了星座冰室舖位，鄰近至少有8至9間吉舖掛滿招短租的地產廣告牌。其餘有2間店舖則是雜貨店。

星座冰室加連威老道新舖近日結業。（許湖洪攝）

根據渠務署資料，工程在2022年批出，主要包括在市政局百週年紀念花園建造一個蓄洪計劃；在漆咸道南、金巴利道、天文臺道、加連威老道、加連威老廣場及金馬倫道建造長約1公里、直徑介乎600毫米至1800毫米的雨水渠等。

加連威老道附近一帶，由嘉蘭圍分支路開始亦吉舖林立。（許湖洪攝）

附近街道人流淡薄 居民：逼不得已先至嚟呢度

住在附近的李太表示，以往加連威老道一帶熱鬧，但近幾年這條街不景氣，「我好少喺呢度食嘢買嘢，逼不得已先至嚟呢度」。她解釋這裏比較少人光顧，因此自己也不會經常來。她估計人流少或多或少受工程影響，加上附近一帶持續有吉舖，形容這條街道生意比較以往差。