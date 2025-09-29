成都直擊．創意產業｜3A遊戲玩家海外佔四成　「中國風」非關鍵

【成都、重慶直擊之五】位於四川成都的天府長島數字文創園，孕育出可可豆動畫影視有限公司，其出品《哪吒》系列成為中國及全球票動畫電影票房冠軍。同一園區還進駐騰訊新文創總部、AG電競等文創企業，產生協同效應。



園區內的靈澤科技今年7月於PlayStation 5等平台發行遊戲《明末：淵虛之羽》，被譽為是繼《黑神話：悟空》後第二部內地「3A遊戲」，約四成玩家來自外國。公司聯合創始人兼行政總裁姜敏認為外國玩家對中國風遊戲不會有特別的好感，遊戲設計本身必須要做得好，才能吸引玩家。他又認為外國遊戲設計及荷里活電影近年遇上「瓶頸」，「大廠」受資金與市場反應限制，而內地的中小團體沒有市場化導向的包袱，以大膽的美術、世界觀、戰鬥、觀影設計成功突圍，打動玩家。



成都市今年6月提出成都發展成「全國遊戲電競聚合高地」，人才需求目錄納入影視特效工程師、地形編輯師、人工智能生成內容算法開發工程師等新興職位。靈澤科技現聘用300名員工，平均年齡28歲，約七成來自四川成都。姜敏認為成都薪酬較「實惠」，加上房租及生活成本較低，有利提高員工的「幸福指數」。



內地靈澤科技開發的遊戲《明末：淵虛之羽》，利用技術捕捉演員武術動作，呈現於遊戲之中，提升視覺效果。（譚曉彤攝）

天府長島數字文創園位於成都高新南區，2019年開始營運，總面積278畝，相當於國家體育場「鳥巢」的大小。訪客搭乘15座高爾夫球車穿梭園區，小徑兩旁種滿大樹，加上一幢幢三層高的「獨立別墅」，外觀上有如豪宅區。

實際上，這些「別墅」為各公司提供逾2萬平方呎的辦公及創作空間，孕育64間企業，包括騰訊新文創總部、AG電競、可可豆動畫、完美天智游、墨境天合等，從業員逾6千人。其中，可可豆動畫以《哪吒》系列聞名，是園區內的代表性企業，助力成都動漫產業從代工走向原創。

可可豆動畫以《哪吒》系列聞名，是天府長島數字文創園內的代表性企業，助力成都動漫產業從代工走向原創。（譚曉彤攝）

靈澤科技發行《明末：淵虛之羽》 全球銷量逾200萬

座落園區的靈澤科技花5年時間，開發遊戲《明末：淵虛之羽》，並透過意大利發行商505 Games於今年7月在PlayStation 5、Windows和Xbox Series X/S平台發行。遊戲設定在明朝末年戰亂四起的蜀地，玩家化身成女俠白無常，在充滿中國傳統元素的世界中，面對高難度戰鬥。遊戲融合國風美術、世界觀設計與武俠動作，強調創新戰鬥系統，讓玩家體驗明末亂世的淵虛幻境。

《明末：淵虛之羽》上架首十天，已銷售逾200萬套，銷售額達8,700萬美元（約6.8億港元）。遊戲被譽為是繼《黑神話：悟空》後第二部內地「3A遊戲」，即是高成本（A lot of money）、大量的資源（A lot of resources）、大量的時間（A lot of time）的作品。

靈澤科技特別注重武術動作的呈現，利用動作捕捉技術，讓演員親身演出白無常的招式。（譚曉彤攝）

演員親身上陣代替傳統動畫製作 增加效率

靈澤科技特別注重武術動作的呈現，利用動作捕捉技術，讓演員親身演出白無常的招式。演員穿上特殊服裝後，透過光學儀器捕捉骨骼點位，記錄演員動作。靈澤科技聯合創始人兼行政總裁姜敏表示這種技術很早應用於電影製作中，應用在遊戲設計的最大優勢是效率，亦能令更真實呈現武術動作。

你每一個動作比如像揮刀動作的話，可能需要三到五天（手動設計）的時間才能完成，但其實如果有演員在進行這樣一個動作的話，可能就十分鐘。 靈澤科技聯合創始人兼行政總裁姜敏

扮演白無常的演員可於熒幕上觀看動作，並作出微調。（譚曉彤攝）

海外玩家佔四成 料主因非對中國風遊戲有特別好感

《明末：淵虛之羽》在香港地區PS5標準版售價為298港幣，較外國「3A遊戲」一般逾500元售價低。姜敏表示國內玩家基數龐大，加上願意支持中國風的遊戲，為了雙方「互惠」而降低售價。

遊戲不僅吸引國內玩家，姜敏估計約四成玩家來自海外。他認為中國風的美術並沒有必然優勢，外國玩家亦不會對中國風遊戲有特別的好感，遊戲首要必須是設計有足夠優勢，才能讓玩家對文化背景產生興趣。

他首先一定是你遊戲本身做得夠優秀，然後他就會順帶喜歡你的美術和世界觀⋯⋯你的「內核」產品設計本身是符合他們需求的，就是做得足夠優秀的情況下，他才會想要了解你的文化和歷史。 靈澤科技聯合創始人兼行政總裁姜敏

靈澤科技聯合創始人兼行政總裁姜敏估計約四成玩家來自海外，他認為主因是遊戲設計夠優秀，敢於大膽創新。（譚曉彤攝）

稱外國大廠遇瓶頸 內地中小團隊大膽創作突圍

姜敏認為全球商業遊戲和荷里活電影等，早年因為「工業化流程」產出一批好的作品，「吃到紅利了」，但現在都會出現「瓶頸」，缺乏優質且極具創新的內容。他舉例遊戲開發商「大廠」受限於資金及市場反應，較傾向按照既定套路每年發行新產品，擔心創新設計未必受歡迎而不敢大膽創新。

「中小型團隊和初創團隊的話，他們可以有更大膽的決策去做更好的設計，包括他們大廠不敢去做的。我覺得這樣的設計本身其實會打動更多的玩家、更多的市場，我覺得這是非常重要的，這也是最大的優勢所在，因為遊戲本身其實是個巨大的一個設計的集合體，它是有美術設計、世界觀設計、戰鬥設計、觀影設計，它只有在你有更好處理和更新設計的時候才能打動到所有人。」姜敏說。

現聘300人 成都生活成本低助增員工幸福感

靈澤科技2016年聘用60名員工，現已增長至300名，平均年齡28歲，約七成來自四川成都，其餘從國內其他「大廠」引進，暫無需依賴海外或香港人才。姜敏認為成都薪酬較「實惠」，加上房租及生活成本較低，有利提高員工的「幸福指數」。他又形容園區環境優美，公司擁有逾2萬平方呎的空間，加上多間文創企業聚集於園區內，能夠合作研發產品，產生協同效應。

成都市文廣旅局今年6月提出將成都打造成「數字文創三高地三中心」，即是全國影視動漫創意製作高地、全國遊戲電競聚合高地、全國創意設計品牌高地等。成都市政府今年發布的人才需求目錄，首次納入影視特效工程師、地形編輯師、AIGC算法開發工程師等新興職位，聚焦遊戲、動漫、影視等八大領域，首次將影視特效工程師、地形編輯師、AIGC算法開發工程師等新興職位納入人才需求目錄。

