颱風樺加沙｜傳牛角逼員工扣例假　黃傑龍澄清︰冇能力超越法例

超強颱風樺加沙襲港期間，本港多間商戶暫停營業，有部份商戶的員工事後在網上聲稱遭公司扣例假代替風假，引起多人關注，令僱主如何處理「颱風假」再成爭議。近日有人指連鎖日本燒肉店牛角「打風冇營業就逼員工放例假」，敘福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍今日（26日）澄清，數百名原本當天上班的全職同事，獲安排放「颱風假」一日，不扣減帶薪年假或例假，更指員工可按他「最高指引」向人事部查詢。



黃傑龍透露，暫停營業期間連同租金及薪金，僅一日便損失數百萬元，但必定需要奉公守法。「冇能力亦冇資格超越法例去做良心僱主，但必須做守法商人。」



超強颱風樺加沙9月24日襲港，近日網上討論區傳言牛角迫員工放例假。（資料圖片／梁鵬威攝）

▼牛角疫情期間仍人流不絕▼



超強颱風樺加沙襲港期間，本港部份沿岸地區遭到蹂躪，在惡劣的環境下，除了麥當勞等連鎖品牌繼續營業外，不少商戶選擇暫停營業。不過餐飲業不像白領固定周一至五工作，採用輪更制度，因此僱主如何處理「颱風假」則成為灰色地帶。

樺加沙襲港多間餐廳關門 大量網民揭露慘遭公司扣假

颱風過後，有不少從事飲食業及零售業的員工在網上透露，遭公司扣年假或例假，以代替風假等，近日再有人指連鎖燒肉專門店牛角也向員工扣例假，傳聞甚囂塵上。

敘福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍。（資料圖片）

澄清同事「颱風假」不扣減帶薪年假或例假

敘福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍今日在社交平台發文指，有網上帖文聲稱牛角「打風冇營業就逼員工放例假」，於是他向人事部主管查證，了解樺加沙襲港當日（24日）數百名原本安排上班的全職同事，獲安排放「颱風假」。換言之即如同白領可放假一日，也可理解為10號風球期間放假，但不扣減帶薪年假或例假。

▼颱風樺加沙9月24日襲港▼



+ 22

黃傑龍稱「絕非良心僱主」 揭停業一日損失數百萬

黃傑龍自言「絕非什麼良心僱主」，只按照勞工法例作出安排，然而不解釋清楚事實，旁人則會默認謠言。他呼籲若旗下員工認為沒受到法律保障，可按他上述的「最高指引」向人事部查詢，甚至向勞工處投訴，強調集團必定奉公守法的。

其實唔開門一天，我們依然要交租要出糧（颱風假都係錢），一天就損失數百萬，冇能力亦冇資格超越法例去做良心僱主，但必須做守法商人。 敘福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍

▼颱風樺加沙9月24日襲港▼



+ 6

黃傑龍原文︰

有網友提我，Threads有個post指名道姓咁話牛角”打風冇營業就迫員工放例假”。 我開頭不以為然，因為實在太荒謬，但諗深一層，都想查證一下，所以剛剛搵咗人事部主管確認：今次超強颱風華嘉沙作出特別安排於24/9（星期三）休業一天，當天原本被安排上班的數百名全職同事，全部都係放「颱風假」。 我想強調，上述安排絕非什麼良心僱主，只係按照勞工法律，不能違法的。其實唔開門一天，我們依然要交租要出糧（颱風假都係錢），一天就損失數百萬，冇能力亦冇資格超越法例去做良心僱主，但必須做守法商人。

其實本來呢啲公司內部運作真係唔合適喺社交平台度討論，但係而家社會就係咁，你唔講人哋就當你默認。 一陣喺留言區有人提出質疑或者點樣，講明先我都未必會一一回答，依度唔係法庭請不要盤問，總言之如果有員工認為自己係沒有受到法律保障，請按我以上嘅最高指引向人事部查詢，甚至可以向勞工處投訴，我們必定奉公守法的。

▼颱風樺加沙9月23日逼近本港▼

