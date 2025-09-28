十一黃金周｜紀念品店多入三成貨　老闆「心中有數」應對旅客講價

內地一連八日十一黃金周10月1日國慶假期開始，預料不少旅客提前來到香港遊覽。尖沙咀今日（28日）中午人流較平日多，街道上都有不少拖篋旅客購物及打卡。當中部分人提早在長假前來港，剛新婚的西安陶女士與丈夫趁十一連假及婚姻假共23日假期四處度蜜月，首站便提前來到香港數天，她指香港物價與西安比較的確稍貴少少。



有經營紀念品店的楊老闆稱，已為假期多增加了三成貨品、但預料旅客普遍都懂得「殺價」，「如果計過數都OK嘅話多數都會打八折俾佢哋。」



有大型連鎖服裝店推出十一國慶黃金周折扣優惠，但星期日中午未見有大量遊客前往購買。（許湖洪攝）

尖沙咀有不少紀念品店售賣特色的香港貨品，例如燒賣公仔鎖匙扣等。（許湖洪攝）

尖沙咀有不少紀念品店售賣特色的香港貨品，例如燒賣公仔鎖匙扣等。（許湖洪攝）

尖沙咀今日中午人來人往多，街道上都有不少拖篋旅客購物及打卡，他們到附近餐廳排隊吃飯，到紀念品店購買手信等。尖沙咀普遍商舖未有折扣優惠，有大型連鎖店張貼「十一國慶優惠」。

首選香港度蜜月 新婚旅客：物價可接受

剛新婚陶女士與丈夫趁十一連假及婚姻假共23日假期四處度蜜月，首站便提前來到香港數天。居西安的她一直想來港遊玩見識，故選擇香港作為遊行首站，「到尖沙咀、旺角逛逛、還有吃茶餐廳冰室等都不錯。」

她指香港物價與西安比較的確稍貴少少，但仍在合理範圍，「餐廳都很好吃，在香港餐廳都是有特色的。」她與丈夫沒有特別預算，出發前看了小紅書旅遊攻略，估計在吃方面會較多支出。

陶女士亦在紀念品店購物，這天已是他們最後一天在香港、行程較緊湊，稍後會再遊覽維多利亞港以及星光大道，明日（29日）凌晨再到機場趕到韓國濟州繼續度蜜月。

尖沙咀有不少紀念品店售賣特色的香港貨品，例如燒賣公仔鎖匙扣等。（許湖洪攝）

一家三口來港遊玩3天的董女士表示，因兒子小學提早放假、因此到香港遊玩，已經去了迪士尼、維多利亞港看景色等。「以前看抖音說香港物價很貴，但是來到以後也覺得還好」，她指一家三口在附近租住酒店，沒有預算外出花費，「花費多少就多少、沒有要預算」，「香港的（物價）與杭州比還差不多、也是貴一點點，但可以接受到。」

一家三口來港遊玩3天的董女士表示，因兒子小學提早放假、因此到香港遊玩。（許湖洪攝）

廣州遊客來港看SEVENTEEN演唱會：看到很累 不吃飯當省錢

廣州遊客元小姐與朋友來港兩三日、主要看SEVENTEEN 演唱會、並且順道在尖沙咀遊玩。「廣州那邊（一天）吃飯大約100元，但是在香港這裏吃飯已經要大約200元以上、物價有些貴一點。」被問到有何慳錢大法，她指可能不吃飯當慳錢，「演唱會看到很累、有時候吃不下飯就當省了（錢）。」她指廣州與香港很近，經常來香港，十一假期可能要上班，會再考慮來港遊玩。

紀念品店多入三成貨：遊客識講價！

在尖沙咀橫巷經營紀念品街店的楊老闆指，店舖主要售賣香港特色冰箱貼、香港T恤等，預計到十一黃金周會有大量旅客來香港，已經比起平日入多了三成貨品。

「啲遊客好識講價，都講得好犀利㗎！」。楊老闆又稱雖然旅客會多，但普遍都會「開天殺價」，「基本上佢哋會殺價好多，你唔肯嘅話佢哋就會扮要走，如果計過數都OK嘅話多數都會打八折俾佢哋。」他指十一黃金周沒有太大特別的折頭，主要是買得多便會平多些少給他們。