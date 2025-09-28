福來邨半世紀中華辦館上訴獲准續營運　街坊高興：其他舖都無咁平

屹立逾50年的荃灣福來邨中華辦館，最平2元的平價汽水零食陪伴荃灣街坊成長。辦館近年曾擴展自提點業務轉型，但今年房屋署指非辦館業務違約要求遷出，上周辦館上訴得直，但須終止自提點業務。



中華辦館主要售賣零食及飲品，當中不乏童年回憶，例如2元一排「牛奶鈣片」；店內亦售賣不少內地零食，售價由約3元至8元，全部都在十元內有找。



有光顧數年的中學生安橋指，辦館價廉物美，吸引人購買，因此幸好未有執笠，自己會繼續幫襯。



屹立逾50年的荃灣福來邨中華辦館，最平2元的平價汽水零食陪伴荃灣街坊成長。（許湖洪攝）

中華辦館1970年代開業。1981至82年，由陳姓夫婦接手經營至今。（許湖洪攝）

中華辦館內售賣不少內地小吃，壓片牛奶鈣糖售2元一件。（許湖洪攝）

中華辦館位處荃灣福來邨一角，附近有中小學、以及滿樂大廈、福來邨。記者今日（28日）近4時到達，逗留近一小時，有零星街坊光顧，客人也不算多，主要買水、少量零食等。

賣平價零食飲品 樽裝飲用水每樽賣$3

辦館內主要售賣零食及飲品，當中不乏童年回憶，例如2元一排「牛奶鈣片」；亦有熱浪卡樂B薯片、售價約6至7元，與超市價差不多；觀察發現店內亦售賣不少內地零食如「魔芋爽」、「红绿灯」辣條、牛海哥的「烧鱿鱼」等，多不勝數，售價由約3元至8元，全部都在十元內有找。

維他及Cool品牌樽裝飲用水都僅售3元，對比大型連鎖便利店至少平兩成或以上。

中華辦館內亦都售賣不少的內地零食品牌，「魔芋爽」、「红绿灯」辣條、售價由約3元至8元。（許湖洪攝）

中華辦館維他及Cool品牌樽裝飲用水，每枝售3元。（許湖洪攝）

小朋友客居多 中學生：其他舖頭都無咁平

附近街坊、光顧數年的中學生安橋指，小學開始已經幫襯辦館，「啲嘢食好平，零食薯片都係個位數咁，其他舖頭都無咁樣平。」她指辦館價廉物美，除了自己，多數都有見對面的小學生光顧。

安橋指不知道原來辦館差點要結業。她形容辦館是她的零食回憶店，因為「平」，做開街坊生意，物價多年來都沒大轉變。「如果真係執會覺得好可惜，好彩仲繼續有得做。」

到店舖買可樂糖的林小朋友指，可樂糖僅售2元，其他店舖也沒太大可能買到。他續指，平日零食都會到辦館購物、有時與同學放學都會買，「如果佢執都無辦法，會到其他舖頭買囉」。

到店舖買可樂糖的林小朋友指，可樂糖僅售2元，其他店舖也沒太大可能買到。（許湖洪攝）

擅自開辦自提點業務違租約 房署發收舖令 上訴後獲准留下

福來邨建成於1960年代，中華辦館1970年代開業。1981至82年，由陳姓夫婦接手經營至今。老闆娘陳太今婉拒受訪，僅表示已經有其他媒體報道，不希望再受關注。

辦館近年曾擴展自提點業務轉型，不過房委會稱自提點非辦館業務，要求辦館交回舖位。但辦館上周上訴得直、終可留低，惟不可再營運自提點。在辦館門外的則邊欄位置仍見到有遺留下的自提點告示，不過辦館已無再經營自提點。

辦館門外遺下自提點的告示，該店曾屬4PX遞四方香港集運 「4PX-荃灣福來邨永泰樓HK311 點」。（許湖洪攝）

房委會：擴展業務須先申請 若獲批會重新評估租金

房委會表示，理解商戶因應市場變化需要調整經營範疇，而當局亦設有申請機制，容許商戶就擴展業務範圍提交申請，當局會按個別情況審核，包括屋邨內行業組合均衡性、居民需求及社區意見等。署方表示若獲批，商戶須繳付經重新評估的租金，以確保租務安排公平合理。

房委會重申，公共屋邨內商業設施的營運管理，是以滿足居民日常購物及生活需要為目標，。商戶須據租約規定，按指定行業類別經營，以維持公共屋邨內整體商業環境的秩序與公平。房委會稱樂意與各商戶保持溝通，在符合政策目標的前提下提供適當彈性，共同促進屋邨商業環境的持續發展。