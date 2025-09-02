自提點成新商機？｜零售商淡市下兼營自提點求存：賺得一蚊係一蚊

【拼多多/拼多多香港/拼多多自提點/淘寶/淘寶香港/淘寶集運/京東/京東香港/網購/內地電商/自提點/順豐】【自提點成香港新商機？系列之一】茶香四溢的涼茶舖、琳琅滿目的生果店、獨處一角的街市檔，以及工廈內的酒商倉庫，這四間表面上沒有業務關聯的店舖，背後卻有一個共同點，就是營運自提點，在淡市下掙扎求存，尋找新出路。



自新冠疫情爆發後，港人由去實體店消費改為網購，尤其內地電商平台拼多多、淘寶及京東等，近年相繼推出免運費包郵到港優惠，令港人網購更為之瘋狂，去年有調查顯示，有近5成港人曾經網購，即每兩人就有一人網上購物，各區集運自提點幾乎每日逼爆取貨人龍。不少商家看見網購帶來的商機，開設自提點業務，如今自提點已開至「梗有一間喺左近」，不論是菜檔、士多、藥材舖，甚至連紙紮舖都兼做自提點。



諷刺的是，這種新商機背後源自本地零售市道，受到內地電商及經濟不景的衝擊，促使這些商舖老闆被迫轉型，《香港01》訪問了4位老闆，探索其店舖經營自提點求存的故事，包括生果店及酒商老闆在食肆結業潮下，失去不少供貨渠道，生意大跌，只能放下面子去開拓新的出路，希望「賺得一蚊係一蚊」。



鄭記水果店兩年前開設自提點業務，日均收約3板車貨，即約100多件包裹。（梁鵬威攝）

位於鯉魚門三家村的「鄭記生果店」兩年前開設自提點業務，由原本每晚6時開店賣生果，提早至下午1時便開始營運自提點。老闆郭先生表示，原本他的水果店專做旅客零售生意，還有專門供貨予區內食肆，惟疫情爆發至通關後，港人熱愛北上消費，加上專程來鯉魚門看日落、吃海鮮的旅客近年大減，區內食肆「執下一間又一間」，令其生意較高峰期大跌約五成；相反，他看到網購大行其道，機緣巧合下接觸到自提點業務，便聯絡物流公司，並租下附近檔位做倉庫兼營自提點。

日均收約100多件貨 自提點水果收入各一半

現時該店有不同物流商的業務，包括藍色包裹的菜鳥、綠色包裹的拼多多及非官方運輸商等，日均接收約3板貨，即約100多件包裹。他稱單靠做自提點的佣金收入其實不多，「少到可以說租金都交不起」，只能幫補交租，但總比單賣水果好，現時生果與自提點的收入比例各佔一半。

藍色包裹為菜鳥，綠色包裹為拼多多。（梁鵬威攝）

被問及曾否接獲令他困擾的貨物，老闆擺了擺手說沒有，不過就遇過客人網購腐爛水果的情況。郭表示曾分別收到腐爛的西瓜及牛油果，「本身不知道包裹中的貨物，但很臭，有陣味」，致電客人後被告知可丟棄，便幫客人丟了。

老闆郭先生表示，不會介懷客人網購水果，認為網購水果與進口水果的市場不同。（梁鵬威攝）

老闆又說，不會介懷客人網購水果，認為雙方市場不同，「我們賣的水果都是從馬來西亞、日本運過來」，但冀望客人網購水果後可盡快取貨，「爛了很麻煩」。

老闆郭先生表示雖然收入微薄，但自己愈做愈開心，「因為在這裏做，與街坊是會有感情的」。（梁鵬威攝）

郭先生兒子暑假時亦會幫助爸爸店內業務。（梁鵬威攝）

老闆：與街坊感情增 愈做愈開心

經營自提點兩年，郭老闆認識了不少熟客，更曾透過自提點拓展新的業務，在小店中賣手工啤，「係我其中一個集運客介紹我做嘅」。訪問最後，他表示雖然收入微薄，但自己愈做愈開心，「因為在這裏做，與街坊是會有感情的」。

酒商酒精敏感負責人之一葉浩彬。（廖雁雄攝）

另一位同樣面臨市道不景的老闆葉浩彬，經營酒類供應商「酒精敏感」，在新蒲崗的工廈單位開設倉庫。他與數位股東原本經營多項與酒相關的業務，包括婚宴、派對房間、酒吧、酒類供應等。

酒商老闆：多合作餐廳結業 「有得賺已很好」

不過疫情後，不少與其合作的餐廳結業或「拖數」，生意持續下滑，近兩年生意更比高峰期跌了約五成。葉浩彬表示，現在已不能像以前好景時，只挑選高回報、高薪酬的工作，「有得賺錢就已經很好」。

負責人之一的葉浩彬表示，現時拼多多日均包裹量約20件。（廖雁雄攝）

負責人之一的葉浩彬表示，由於生意持續下滑，冀開拓新出路，自提點可幫補租金之餘，亦可吸引更多客人認識他們的品牌。（廖雁雄攝）

「酒精敏感」的倉庫已兼做自提點兩個月，葉浩彬解釋開自提點主因「一定是補貼生意」，雖然收入不多，但現今經濟環境需要以「賺得一蚊係一蚊」的心態應對，只有不斷擴展可能性。「（做自提點）每個月可能有5000蚊至1萬蚊，其實都係錢。」坊間或有商家因介意他人想法，而不做自提點，例如負責人都曾考慮會否有人議論「你哋做酒嘅，突然去做自提點，係咪因為撈唔掂」，但他認為香港地做生意，必須放下面子，「如果要擺面子在前，就無法賺錢。」

葉稱開自提點原因「一定是補貼生意」，雖然收入不多，但現今經濟環境需要「以賺得一蚊係一蚊」的心態應對，只能不斷擴展可能性。（廖雁雄攝）

到底自提點是否香港的新商機？他就說「絕對不認同」，認為自提點收入受制於網購平台，而且需要一定的空間及人手。另外，店舖無辦法控制客人有關自提點的選項，如果最後日均貨量不多，甚至會阻滯原有的事業，但始終也是一條出路。至於未來如何看待香港經濟，他表示持觀望態度，認為會與今年大環境相似，冀望政府可多舉行盛事，吸引更多旅客來港消費。

負責人之一的葉浩彬稱，現時他們因營運自提點需要經常回公司，等待客人時，他們會打桌球、擲標休息。（廖雁雄攝）

自提點每件貨佣金最少2.5元

不少商家及小店都兼做自提點業務，究竟自提點可以賺多少？據了解，物流商通常以重量計算佣金，私人或非官方集運商一件包裹首公斤拆佣4至5元，之後每重一公斤會多拆1元佣金；電商平台自身提供的集運服務佣金則較少，一件包裹首公斤拆佣2.5元，其後每半公斤多收0.5元，平均每件貨自提點可收佣3元。如果自提點每日收200件貨，即每日賺600元，若一星期7日無休，每月（以30日計算）收入約為1.8萬元。