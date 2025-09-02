自提點成新商機？助涼茶舖幫補舖租　老闆：冀帶旺街道人氣增消費

【拼多多/拼多多香港/拼多多自提點/淘寶/淘寶香港/淘寶集運/京東/京東香港/網購/內地電商/自提點/順豐】【自提點成香港新商機？系列之三】網購大行其道，自提點已開至「梗有一間喺左近」，現時全港共設最少2000間自提點，有不少商家都兼做自提點冀逆市求存，為自家小店帶來生機。不過，有小店老闆認為雖然自提點可以幫補支出，但付出與收穫不成正比，收入與一般全職打工仔無大分別，且缺乏私人休息時間。



位處油麻地碧街的涼茶舖「芝元堂」，時常在深夜仍亮着燈。老闆劉先生在店內煲涼茶、製作龜苓膏，以及整理自提點的貨物，每日工作12小時，幾乎全年無休。他說單靠售賣涼茶其實也夠回本，兼做自提點除了能夠幫補租金，他最冀望可幫助帶旺街道人氣及回饋街坊。



涼茶舖「芝元堂」老闆4年前開設自提點業務，冀望帶動街道人氣。（黃寶瑩攝）

「芝元堂」開業6年，疫情時因禁止堂食，老闆劉先生便將店內堂食的位置改為自提點倉庫，如今已經做了4年「兼職」自提點。剛開始時，劉先生期望可以藉此來帶旺街道的人氣，「客人一定會過來取件，自然帶動店舖及街道的人氣，至於消費多少是另一回事，都有機會成交。」

有街坊買涼茶時，碰巧遇到物流商送包裹至該店。（黃寶瑩攝）

老闆表示，該店僅靠賣涼茶已可回本，繼續自提點業務因想帶旺街道人氣及回饋街坊。（黃寶瑩攝）

店內原堂食位置現時已變作自提點貨物倉庫。（黃寶瑩攝）

初期他只做Buy Up及集運世家等非官方物流商，今年才開始官方集運拼多多的業務。劉先生表示，非官方物流商比官方集運的佣金高，惟自官方集運進入市場後，私人集運的貨量大幅降低，較剛開始時下跌約五成，過往一日收約70至80件貨品，現時一日只有約20至30件貨。

訪問當日下暴雨，老闆特意拿膠帶重新包裝潮濕的貨物包裹，方便客人取貨時更方便。（黃寶瑩攝）

從業自提點4年，他表示該副業開拓了他的視野。「乜野貨都有，你唔會諗到啲客買咩。」印象最深刻的貨物，是小龍蝦。「我覺得超出我想象」，他指出，當時臭氣熏天，整個店舖都是怪味，他在貨物堆中找了很久，才發現是集運貨物中的小龍蝦變了味，散發惡臭異味。

逾70人日日到店拿取拼多多貨物

據他觀察，港人大多網購日常用品，食物及水果亦為常見貨品。他表示，有約70至80名顧客每日都來拿取拼多多的貨物，他說超出了自己的預期，「我也想不明白為何可以有這麼多東西買。」

至於每月收入到底有多少，他大方分享一個月大約賺一萬元，可幫補約三分之一的租金。不過，他說付出與收穫不成正比，更指出自從兼做自提點後，除了新年外甚少放假，一星期需開7日店，每日工作約12小時。

年頭拼多多體系未成熟 老闆：一度中止與其合作

他透露，曾於今年初拼多多剛剛攻港時與其合作，惟當時僅僅合作了26天，便終止與對方合作。「剛開始的時候，他們（拼多多）還不夠成熟，不太了解香港的生態。」劉先生指出，當時拼多多貨物的包裹很大，兼且十分凌亂，即使小型貨品，亦會用大麻布袋包裝，很難放置於店內；客戶取件時亦不方便，於是便停止了拼多多的合約。

該舖日均收約150件貨，職員有時需要藉助梯子取貨。（黃寶瑩攝）

為何再次與拼多多「復合」？劉先生解釋，附近另一間自提點距離該舖約兩三個街口，而且關店時間較早，不少街坊不習慣，時常向劉先生反映，希望他可以再次兼顧拼多多業務；另一方面拼多多貨量逐日增加，附近的自提點未能承載有關貨量，再加上劉先生的店舖處於油麻地的「黃金地段」，拼多多職員曾多次邀請劉生再次與其合作。

在街坊及職員的多重邀請下，劉先生於今年5月再次與拼多多合作，希望幫補租金之餘，回饋街坊。他説，再次合作後，拼多多內部系統改善不少，包裝貨物的方法亦比初期更佳，疑似參考了其他物流商的包裝方法，以鮮色塑料袋包裝，而且體積適中。

老闆不時需要自行將貨物從店外搬至店内。（黃寶瑩攝）

訪問當日，有不少街坊取貨，與老闆有說有笑，有人已經過了3日存倉期，理應要繳交逾期費，劉先生擺了擺手說：「唔使畀，不過下次唔好再咁遲嚟啦。」他表示，本身開自提點其中一個原因是回饋街坊，都希望街坊開開心心。

拼多多順豐分手致日均收貨量大增

8月初期，順豐和拼多多還未重新合作，不過雙方斷崖式「分手」一事卻影響不少自提點商家，令他們的收件量暴增，劉先生亦不例外。他透露，自從順豐和拼多多斷絕合作後，他的收件量由原來的日均80件急增至日均150件，有時甚至超過200件。他曾因貨量太多，向拼多多投訴，「你見到我呢度個位得咁多，真係擺唔落啦」，他表示現時收貨量已是其頂點，冀望貨量不要再增加。

他每日早上約10時到店舖，處理開檔煲涼茶、丟茶渣等事宜，然後再整理自提點的貨物，等待客人取貨。他表示，現時貨量不會影響涼茶的事宜，自己可在等待涼茶煲好的途中處理貨物。假設貨物量再度增加，恐影響涼茶舖本身的運作。

老闆每日都會到店内第二層的閣樓仔煲涼茶。（黃寶瑩攝）

老闆表示，只有合資格的商戶才能在店内即時煲涼茶。（黃寶瑩攝）

老闆：自提點佣金少 長期削實體店競爭

如今網購盛行，被問會否擔憂影響涼茶的收入，劉先生表示暫時不擔心，「我這些是傳統行業，店內產品沒有添加劑」，市民可飲得安心。不過，他認為網購對本港零售業影響甚遠，不少實體舖都面臨困境，更表示雖然自提點能在短期內幫補小店，但長遠未必能成為香港的新商機。他指出，香港現時可謂「呎金寸土」，空間有限，但自提點佣金少，而且私人集運商佣金近年更有減少的趨勢，「你又賺到多少呢？」

訪問後某一日，記者深夜12點路經碧街。窄小的店舖內仍亮着燈，記者上前詢問為何還未收工，老闆笑着表示，「要執貨嘛。」

經濟學者李兆波。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

自提點成行成市，《香港01》統計多間在港營運自提點的物流服務商——菜鳥、香港集運、集運世家、BuyUp及順豐（不包括自提櫃）的自提點，撇除重複地址，截至8月30日，全港共設最少2000間自提點。當中，香港集運專攻街市檔位，僅計算食環街市，便有7間設香港集運的自提點。

李兆波：香港租金貴 店舖趨兼做自提點幫補

經濟學者李兆波分析，現今經濟不景，外加香港租金較貴，不少店舖會轉型兼做自提點，幫補開支。他舉例某些處所可能在某個時段生意不太好，如果該店舖能夠在沒有本業客人的時段，服務自提點客人，便可達至理想中的互補。

不過，他認為自提點遍地開花是短期現象，「自提點有點像兩餸飯店」，飽和點出現後將汰弱留強，提醒商家需多加小心某些特別多自提點的區域。