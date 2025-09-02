街市吉舖開自提點成新商機？御宅族變身老闆　冀靠自提點賺夠退休

【拼多多/拼多多香港/拼多多自提點/淘寶/淘寶香港/淘寶集運/京東/京東香港/網購/內地電商/自提點/順豐】【自提點成香港新商機？系列之二】近年各區街市「吉舖潮」令人關注，截至2024年年底，食環署街市的空置率更高達近18%，約1.35萬個檔位中有近2,400個空置檔位。不過，街市舖位租金便宜及近民居，地理位置方便，成為不少人眼中的商機。



翻查電商平台的取貨位置及集運公司自提點，愈來愈多顯示為街市舖位，遍及港九和新界各區，不單止食環街市，還有在各大屋邨街市密密開檔營業自提點。現時在街市經營自提點的包括本來是御宅族的周先生，兩年前接手自提點舖位，他指街市租金便宜、人流旺，為他帶來不錯的營業額，亦改寫了他的人生，冀望未來可靠營運自提點，助其賺夠錢退休。



原是御宅族的周先生於兩年前接手位於街市的自提點，他表示街市租金便宜、人流旺，月均可賺一萬元。（鄭子峰攝）

近年街市吉舖轉型變自提點

網購需求增加，自提點開到成行成市，更有商家及集團攻入出現「吉舖潮」的街市。截至8月29日，食環73個公眾街市中，有至少9個街市設有自提點。當中保安道街市空置率為21%，即450攤檔中有約95檔空置。另翻查集運公司的自提點名單，幾乎遍及各區大型屋邨街市，例如曾被指長期空置率高的長沙灣海達街市、還有屯門山景街市等。

2024年年底，食環街市空置率近18%，約1.35萬個檔位中有近2,400個空置檔位，其中保安道街市空置率為21%。（鄭子峰攝）

有自提點檔位的食環街市。（《香港01》製圖）

位於保安道街市內的「豪由仔」自提點，兩年前由當時年僅24歲的周先生接手。周先生表示，自己本是御宅族，在家人的幫助下決定營運自提點。

周先生：街市租金便宜兼人流旺

被問為何選擇街市的自提點，他指出「這裏比較多客人，賺錢方面都算是可以賺到餐飯，街市比外面的店舖（租金）便宜，3間舖位加起來8,000多元。」

創業前，他曾在麥當勞工作一年，之後歷經半年休整期，才接手自提點。他表示，接手自提點後最不同的便是「（所有事情）都要自己嚟做」，包括交稅、寫報單、對客等。雖然辛苦，但亦令周先生學習不少技巧，他說：「平時我在家都對着手機，現在就......自然也好、被迫也好，需要跟不同的人說話，社交能力變得稍微好一點點。」

周先生表示，接手自提點後學習不少了新技巧，包括交稅、寫報單、對客等。（鄭子峰攝）

他每日負責一腳踢處理各樣事務，一日平均收約100多件貨物，每日工作流程大約為處理貨物、掃貨物編號，讓購買者知悉到貨，以及等待客人取件。店內除了綠色的拼多多貨物，亦有其他物流公司的包裹，例如晉越快遞及集運世家等。

問及為何有恆心持續相關事業，周先生表示「沒什麼特別，純粹因為賺到錢」。他透露，該自提點一個月大概可以賺一萬多元，高峰期曾賺兩萬元，希望可以賺夠錢準備退休，「（一個月）儲到萬多元都可以了」。

同場街市內，有另一間雜貨舖、甚至紙紮舖都兼做自提點。周先生觀察到現時不少街市都有店舖營運自提點，認為租金便宜及人流旺是重大因素，「家庭主婦、小孩也好，都很多人會來街市」。

保安道街市內，有另一間雜貨舖兼做自提點。（鄭子峰攝）

至於自提點會會否是店舖新商機，周先生表示現時很多人都喜歡網購及北上消費，購物後或需送貨至港，雖然自提點賺的錢不多，但對普通商家來説，「可能是一個相對好的出路」。

有取件的市民表示，每月都花逾5000元網購，去實體店的次數變少。（鄭子峰攝）

取貨市民：每月花5000元網購

訪問當日早上曾懸掛黑雨警告信號，雖然天氣惡劣，無阻市民取貨心情。有市民表示，「每個月都花超過5000元網購，依家睇翻都幾得人驚」。她指出疫情時開始會於小紅書及淘寶購物，現時「本身在香港買開的（實體）店都少了去」。