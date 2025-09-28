十一黃金周｜銅鑼灣店舖推國慶假優惠　有食肆冀顧客量升兩至三成

下周三（10月1日）是國慶，內地一連八日十一黃金周假期開始。為慶祝國慶，本港不少商舖都有推出國慶優惠，吸引遊客及本地市民消費，作為旅遊旺區的銅鑼灣亦不例外，有大型品牌在門外放置優惠告示牌。有食肆計劃在國慶日起，推出永久優惠，客人購買車仔麵，可免費獲贈飲品一杯，期望屆時的顧客量可增加約兩至三成。



有來港一日遊的內地旅客表示，曾光顧提供國慶優惠的化妝品店，不認為相關優惠特別吸引，稱「我覺得（商品打折後）跟我們淘寶、天貓的價錢差不多」。



今日下午，銅鑼灣人頭湧湧。（董素琛攝）

G2000提供限時優惠 Hannah貨品低至半價

今午在銅鑼灣所見，不少大型品牌均在門外擺放告示牌，指店舖有提供國慶優惠，例如服裝品牌G2000，在10月1日提供限時優惠，3件可享8折、2件可享9折優惠；奢侈品牌Hannah亦有提供國慶優惠，門外告示稱一口價，貨品低至半價。

車仔麵店隨麵免費贈飲品一杯

車仔麵店「食神」，在銅鑼灣波斯富街開業約一個月，店員陳小姐稱，店舖的人流與想像中有很大出入，客人的消費亦不似預期，部份客人「兩個人share一碗麵」，但她強調會用心招呼每一個客人。

銅鑼灣車仔麵店「食神」的店員陳小姐，期望在10月1日起提供優惠後，顧客數量可上升約兩至三成。（董素琛攝）

陳小姐稱，店舖在兩日後，即國慶日會推出永久優惠，客人購買車仔麵，可免費獲贈飲品一杯，期望屆時光顧的客人可增加約兩至三成。談及港人北上潮影響本地消費，她說：「都冇得擔心㗎啦，因為一直都發生緊嘅。」

上海遊客指化妝品店購物不吸引：跟淘寶天貓差不多

來自廣州的遊客吳小姐，及友人、來自上海的遊客陳小姐，今日來港一日遊，計劃今晚於香港機場乘坐航班到菲律賓旅遊，然後在返程的時候再到香港一日遊。首次來港的陳小姐笑言，香港的人流比上海南京西路更多。

廣州的遊客吳小姐（左），及上海遊客陳小姐（右），今（28日）在港旅遊一天。（董素琛攝）

被問及商戶提供的國慶優惠，陳小姐指在一間有提供相關優惠的化妝品店購物，不認為優惠特別吸引，「我覺得（商品打折後）跟我們淘寶、天貓的價錢差不多」。她們稱，兩人是日在港吃喝合共花費約500元，認為價格還好。

上海遊客來港兩日一夜看韓國男團SEVENTEEN演唱會

來自上海的遊客蘇小姐，為看韓國男團SEVENTEEN的演唱會來港旅遊，逗留兩日一夜。她說，是次旅遊居於朋友家中，另花費約數千元購買潮牌、Adidas鞋等產品，指相關產品的定價與內地無異。