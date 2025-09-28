千海水產放題男女食客疑企圖偷走食物　店員：同類事件時有發生

「千海水產海鮮火鍋放題」荃灣店一對男女食客昨日（27日）光顧時，涉疑狂塞食材入玻璃器皿、膠盒、膠袋，再放入環保袋內，疑企圖「打包」帶走，被店員發現後交還一整袋食物，內有多款生猛海鮮、肥牛、出前一丁等，引起廣泛討論。



該店一名店員今日（28日）指，食客偷偷帶走食物時有發生，但由於餐廳不打算「公審」今次事件的事主，所以亦不打算再回應事件。



店員向一對男女顧客稱，有閉路電視拍得兩人將食物放入袋中，著交還食物，男子聞言從一保袋中取出一袋載海產的透明膠袋。（讀者提供網上轉發影片）

流出影片由店員胸前的隨身攝錄機所拍攝。發現事件的千海水產李經理向《am730》表示，由於二人不停叫追單相同食物，而坐姿異於常態，引起同事懷疑才揭發。影片原供內部培訓使用，對於流出影片沒有遮蓋事主樣貌，他表示餐廳深感歉意，並非刻意公審事主。

記者今日到該店欲查詢進一步回應，一名店員向記者表示，食客偷偷帶走食物時有發生。但由於餐廳不打算「公審」今次事件的事主，所以亦不打算再回應事件。

荃灣的「千海水產海鮮火鍋放題」開業一年來經常爆滿。（洪戩昊攝）

店舖內部：



有受訪食客表示，類似情況並不普遍。陳女士形容此行為「梗係唔好啦」，因為放題食物應在現場吃。

黃先生亦形容此行為「好差」：「放題係喺現場食，你冇理由帶走㗎嘛。拎走啲生嘅食物又唔衛生。」

陳女士形容此行為「梗係唔好啦」，因為放題食物應在現場吃。（洪戩昊攝）