乳癌｜年輕或確診期數較高患者　遠端復發風險較高

臨近「粉紅十月」國際乳癌關注月，香港乳癌基金會今（29日）公布最新《香港乳癌資料庫第17號報告》。研究發現，年輕或確診期數較高的乳癌患者，有更高遠端復發風險，即乳癌細胞擴散至其他器官。不同乳癌類別中，三陰性乳癌患者較早復發，其遠端復發後三年存活期中位數估算僅14個月。



香港乳癌基金會創會人、外科專科醫生張淑儀醫生強調，研究結果反映及早發現乳癌至關重要，而透過識別遠端復發高風險患者，可針對性地制定治療策略，降低復發機率。



香港乳癌基金會今（29日）公布最新《香港乳癌資料庫第17號報告》。（左起）基金會管治委員會成員李沛基、主席霍何綺華、創會人張淑儀、乳癌資料庫督導委員會成員宋崧。（香港乳癌基金會提供圖片）

乳癌自1994年起已是香港婦女頭號癌症。報告調查顯示，約八成患者確診時為第 I 至 III 期癌症。香港乳癌基金會管治委員會成員、臨床腫瘤科專科醫生李沛基醫生表示，第一至三期乳癌患者的遠端復發比率隨着跟進時間增加而上升，而遠端復發期更可長達15年。

三陰性患者較快出現遠端復發

報告擷取2006年至2013年期間確診乳癌並接受過乳房手術的患者，比較611名為10年間出現遠端復發的患者和3,619名至少10年內無任何復發的患者。結果發現，出現遠端復發組別的患者確診癌症期數明顯較高，逾四成屬第三期；而年輕患者(低於40歲)、有高癌細胞繁殖速度(Ki-67)水平、高級別腫瘤細胞(第三級)或有淋巴血管侵犯，皆存在更高遠端復發風險。

至於擴散發生時間方面，三陰性患者較荷爾蒙呈陽性患者會更早出現遠端復發，其三年遠端復發後存活期中位數估算僅14個月。

香港乳癌基金會創會人、外科專科醫生張淑儀醫生表示，研究結果反映及早發現乳癌至關重要。（香港乳癌基金會提供圖片）

基金會倡全民乳癌篩查

香港乳癌資料庫督導委員會成員、臨床腫瘤科專科醫生宋崧醫生表示，坊間認為三陰性乳癌是最「惡」乳癌，但今次研究顯示乳癌類型不影響遠端復發風險，只影響擴散發生的時間，而早期患者擁有更好的存活結果。

香港乳癌基金會主席霍何綺華博士表示，基金會一直向政府提倡乳癌篩查三步走策略，首先為高危女性提供乳房篩查，然後在低收入地區啟動試點篩查計劃，最後根據前兩階段經驗進行全民篩查。