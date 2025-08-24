吳文忻末期乳癌｜乳癌10高危因素現5情況即就醫　8飲食原則助防癌

吳文忻末期乳癌｜50歲前港姐季軍吳文忻（Natalie）三年前確診乳癌，去年復發，今年3月更擴散至尾龍骨，即使惡化至第四期乳癌，她仍積極抗癌。日前吳文忻更在社交平台分享，指早前抽細胞化驗，竟出現公立和私家醫院兩個截然不同的報告，相應的治療方法也不一樣！乳癌是香港女性的第三位致命癌症，除了平日應進行自我檢測，發現以下5個異常情況，可及早求醫，日本專家更建議8大飲食原則有助預防乳癌。



吳文忻末期乳癌｜癌指數下跌 腫瘤卻大了又硬了

從吳文忻分享的影片所見，她身上插了多條輸送液喉管和插針，並表示以同一個在瑪麗醫院抽針的細胞，在私家和公立醫的化驗報告竟截然不同。「如果係三陰，係應該用PDL1隻藥去應付它，但是瑪麗醫院驗咗兩次出來都話不是三陰乳癌，又不是完全係荷爾蒙，所以冇乜藥target佢，只係用住化療藥先。」此外，她說近日雖然驗血報告指癌指數下跌，但她摸個腫瘤卻大了且很硬，惟有先做沒副作用又能增強免疫力和強力消炎的治療，再看腫瘤會否縮小。

乳癌成因是什麼？

乳癌，是香港女性常見癌症的頭號殺手，也是第三位致命癌症，其死亡率相對較低。以2023年的數據為例，共有834名女性死於乳癌，佔女性癌症死亡總數的13.1%。

乳癌是由於乳房附近不正常細胞出現失控性增生，破壞人體健康組織和器官，形成惡性腫瘤。缺乏運動，長期承受極大壓力，肥胖和家族遺傳等也是危險因素。

乳癌成因｜10大高危因素

癌症網上資源中心資料顯示，女性罹患乳癌的10大風險因素：



•缺乏體能活動；

•飲酒；

•更年期後肥胖；

•年齡增長；

•從未生育，較遲（30歲後）生育第一胎，或從未餵哺母乳；

•較早（12歲前）初經或較遲（55歲後）收經；

•曾患乳癌或卵巢癌；

•曾患良性乳房疾病或乳小葉原位癌；

•正接受荷爾蒙補充治療；

•正服用混合性避孕丸。



除了臨床和乳房X光造影檢查之外，我們日常也可自行檢查，若發現以下5種異常情況，應立即求醫。

乳癌｜自我檢測乳房有否出現異常症狀

1.留意乳房有否出現皺紋、凹陷或皮疹。

2.留意皮膚是否變厚或出現硬塊。

3.乳房形狀或大小是否有所改變。

4.乳房或腋下是否出現持續的不適或疼痛。

5.乳頭形狀有否改變、出現分泌物或皮疹。

乳癌預防｜日本專家防乳癌8大飲食原則

即使出現上述徵狀，亦毋須過分擔心，在月經來潮之前，乳房也會感到腫脹及敏感。某些種類的良性乳房腫瘤也會感覺疼痛。不過，要預防乳癌也可從飲食中着手，日本擁有多年治療癌症經驗的西台院長及外科醫生済陽高穂就提出預防「乳癌」的飲食規則。

按下圖了解済陽高穂醫生對「預防癌病」的8大飲食建議：

1. 蔬菜和水果1天要吃350公克

蔬果可以消除在血液中的活性酸素，預防癌症。不過，蔬果一旦加熱，內含的維他命就會被破壞，建議不要過度加熱，也可生吃，如沙律菜。

2. 減少攝取動物性脂肪

由於體內大腸分解動物性脂肪後會出現「二次膽汁酸」，這些二次膽汁酸中含有致癌物質，令罹患癌症的風險增加。

3. 一天一餐菇菌海藻類食物

菇菌類類食物中有著增加血液中的淋巴球，能讓增強免疫力。海藻類則有著消滅體內壞死細胞以及癌細胞的作用。

4. 多攝橄欖油

有研究實驗，用初榨橄欖油餵飼白老鼠，6星期後關節炎情況不但得到改善，就連關節腫脹與軟骨損壞等病情都一樣減少。在飲食中加入橄欖油，患關節炎的機率較低，但有研究比較兩組食用橄欖油與魚油達24周的人，前者的發炎指數下跌了38.5%、後者則是40-55%。橄欖油可保護細胞，避免細胞DNA受損，進一步有助防癌。

5. 多吃胚芽米或全麥麵包

內含豐富的食物纖維和維他命、礦物質，有助穩定血糖，可好好補充身體所需的營養素，以達致防癌。

6. 檸檬和蜂蜜增免疫力

檸檬有著維他命C和檸檬酸，跟蜂蜜中的花粉，均有助增強免疫能力。

7. 多飲用豆漿

豆漿富含可提高免疫力的乳酸菌，對於提升免疫力有莫大幫助！

8. 盡量維持少鹽飲食

攝取過多鹽分加重身體負擔，從預防癌症的觀點來看，不要加重身體負荷，令所有器官能正常運作。