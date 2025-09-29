陳美寶：青衣南發展綠色船用燃料貯存設施　已收5宗詢問表達興趣

《施政報告》提出，推廣高端遊艇旅遊，包括增加約600個遊艇新泊位等。運輸及物流局局長陳美寶今（29日）在立法會經濟事務委員會會議指，發展遊艇旅遊具經濟價值，當局及海事處會拆牆鬆綁，發展局亦會研究香港水域的泊位。



《施政報告》並提到，將本港打造為綠色船用燃料加注中心，政府將提供稅務優惠。陳美寶表示，會在10月中提交附屬法例，船隻利用甲醇作為燃料會獲得稅務優惠，青衣南亦會有土地用作儲存燃料。她指政府剛向業界發出意向書邀請，目前收到5個營運商的詢問。



今年7月時，當局批准港鐵北環綫主綫及支綫合併為單一項目，並將採用內地施工標準及資源。今日有議員關注港深西部鐵路及北環線，陳美寶指會加快兩個跨境鐵路的環評，並再次提及會使用國家的鐵路建造標準去興建這兩個項目。



陳美寶指，發展遊艇旅遊具經濟價值，當局及海事處會拆牆鬆綁。（夏家朗攝）

商界林健鋒關注港深西部鐵路及北環線的環評等工作可否縮短時間。陳美寶表示，政府會同步加快兩個跨境鐵路的環評，並會使用國家的鐵路建造標準去興建這兩個項目。

航運交通界易志明關注香港航空業的人力資源，陳美寶指政府關注現時就業情況，很小心處理有關機場的人力支援及輸入外勞計劃，並積極與機管局調查內部人力。

陳美寶表示，東莞空港中心一期永久設施將在今年底完成。當局會規劃第二期發展，發揮本港的貨運物流優勢。她指出，局方與東莞市政府有溝通，將有關空港中心當作核心建設，希望在政府層面做到高瞻遠矚。