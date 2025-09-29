中秋節何時賞月最佳？幾點滿月？月上中天幾點？天文台錦囊一文看

10月6日是中秋佳節，是一家大小觀賞皎潔月光的好時機，不過，天公不造美，天文台預測，受到熱帶氣旋進入南海影響，華南沿岸週末、中秋節及翌日都會有驟雨。天文台又指，今年滿月要到追月日（10月7日，農曆八月十六）上午11時48分才出現，屆時月球將在香港地平線之下，即身處香港的市民將無緣一見。天文台又指，若天氣情況許可，巿民仍可於中秋節前後的晚上觀賞到又大又圓的月亮。



天文台指，若天氣情況許可，巿民可於中秋節前後的晚上觀賞到又大又圓的月亮。（資料圖片／夏家朗攝）

天文台指，若天氣情況許可，巿民可於中秋節前後的晚上觀賞到又大又圓的月亮。（資料圖片／梁鵬威攝）

天文台指，若天氣情況許可，巿民可於中秋節前後的晚上觀賞到又大又圓的月亮。（資料圖片／夏家朗攝）

天文台預料，一個低壓區會在本週中期於菲律賓以東海域逐漸發展成熱帶氣旋，隨後靠近呂宋一帶，並進入南海，大致移向廣東西部沿岸至海南島東部一帶，但其強度存在變數。受其影響，華南沿岸週末期間風勢頗大及有驟雨，海有湧浪。隨著高空反氣旋再度增強，中秋節及翌日廣東沿岸驟雨減少。

據天文台九天天氣預報，下周日（10月5日）「迎月夜」本港天氣似乎不利賞月，大致多雲，間中有驟雨，離岸及高地間中6級，即3號風球風力；初時高地達7級。

至於中秋節正日（10月6日），氣溫27至31度，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。中秋節翌日「追月夜」（10月7日）仍大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。

另一個不利因素，是今年滿月是在中秋節翌日才出現，滿月時間為上午11時48分，即月球在香港地平線之下的時間，身處香港的市民無緣一見。天文台則表示，若天氣情況許可，巿民仍可於中秋節前後的晚上觀賞到又大又圓的月亮。

當日月出時間為傍晚6時06分，「上中天」（即月球橫越本地子午線的時刻，這時月球位於正南方，仰角為全晚最高）出現時間為10月8日的0時34分。

至於中秋節正日，月出時間為下午5時27分，「上中天」時間為晚上11時43分。