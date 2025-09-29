海洋公園哈囉喂鬼屋被指影射蔡天鳳案　龐建貽指已調整：學咗一課

海洋公園本周日（26日）舉行「哈囉喂全日祭2025」萬聖節活動傳媒預覽，其中「港詭奇案」鬼屋的室內有煮食爐及人頭煲湯的布局擺設，被指影射2023年「蔡天鳳碎屍案」。海洋公園主席龐建貽今早（29日）在商台節目指，海洋公園非常重視不同人士的疑慮，已即時更改一些角色、物品等，希望不會讓市民聯想到一些發生過的案件，他指今次事件讓創作團隊「學咗一課」，「明白到好多場景有創意之餘，都要考慮多啲唔同因素。」



「港詭奇案」鬼屋的室內有煮食爐及煲湯的布局擺設，演藝人員亦捧着一個假人頭，被指與2023年蔡天鳳碎屍案部份情節相似。（資料圖片/廖雁雄攝）

引起爭議的鬼屋名為「港詭奇案」，其中一個場景擺放湯煲及青紅蘿蔔，碎肉更滲透着血液堆滿砧板，旁邊的演員則手持菜刀，或是掀開煲蓋、捧着人頭，口中念念有詞指「飲唔飲青紅蘿蔔湯呀」及「係咪想爭家產呀」等，被指映射「蔡天鳳碎屍案」。

海洋公園早前舉行萬聖節活動傳媒預覽。（資料圖片/廖雁雄攝）

龐建貽表示，今次的事件讓創作團隊「學咗一課」。（資料圖片/廖雁雄攝）

龐建貽今早接受商台《在晴朗的一天出發》訪問時表示，海洋公園多年來都希望以有創意的形式展現特別的場景及故事，以往園方會安排內部預展，如發現太過驚嚇或敏感的元素亦會作調整，惟原定於上星期三（24日）舉辦的的預展因超強颱風樺加沙襲港而取消。

他指今次的事件讓創作團隊「學咗一課」，「希望大家畀年輕、做創作嘅朋友多一個機會，畀團隊瞭解更多，明白到好多場景有創意之餘，都要考慮多啲唔同因素。」

至於十一國慶黃金周，龐建貽指，對海洋公園入園人次感樂觀，相信大熊貓龍鳳胎及萬聖節活動是重要賣點。