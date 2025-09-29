黃金周．東壩交通｜9A加班最少30架小巴服務增6.5倍　警嚴打黑的

西貢萬宜水庫東壩近年吸引大批旅客到訪，引發的士濫收車資等問題。內地十一國慶黃金周將至，政府今日（29日）表示，預計期間會有較多遊人前往萬宜水庫東壩一帶郊遊，將採取優化措施，其中來往北潭涌及東壩的專線小巴9A，會加開平日服務並加密班次，由一般的星期六、日及公眾假期的四輛小巴，大幅增至至少30輛小巴。警方則會調派軍裝人員在北潭涌、西貢萬宜路及東壩巡邏，繼續打擊的士司機違法行為。



來往北潭涌及東壩的專線小巴9A，會在十一黃金周加開平日服務並加密班次，由一般的星期六、日及公眾假期的四輛小巴，大幅增至至少30輛小巴。（資料圖片）

政府早前煞停原定9月13日起實施的禁令，容許的士繼續駛往東壩，當日早上北潭涌小巴站大排長龍。（資料圖片／歐陽德浩攝）

專線小巴9A營辦商預留後備車輛及司機

政府表示，因應內地國慶黃金周期間（10月1至8日）預計有較多遊人前往萬宜水庫東壩一帶郊遊，政府將採取優化措施，其中運輸署已與專線小巴營辦商協調，來往北潭涌及東壩的專線小巴9A會在整段黃金周提供服務及加密班次，由一般的星期六、日及公眾假期的四輛小巴，大幅增至不少於30輛小巴，並預留後備車輛及司機。

潭涌關閘前方設信息顯示屏 發布通往東壩一帶道路交通情況

運輸署並會在會在北潭涌漁護署關閘前方設置信息顯示屏，發布通往東壩一帶的道路交通情況。警方則會作針對性的部署，調派軍裝人員在北潭涌、西貢萬宜路及東壩巡邏，並在有需要時採取臨時交通管制及人流管理措施，亦會繼續打擊的士司機違法行為。

水務署已完成西貢萬宜路個別位置的臨時改善工程，以方便來往車輛通過或避車。漁護署會加強東壩一帶郊野公園範圍的管理，包括加派人員巡邏、維持秩序及加強清潔服務，並提醒遊人注意行山安全、使用正式行山徑、妥善處理垃圾等信息。

漁護署、旅遊事務署和旅發局網頁公布東壩一帶人流資訊

漁護署並會聯同旅遊事務署和旅發局，在黃金周期間，在網頁公布東壩一帶的人流資訊，及加強向旅客推廣香港其他行山路線及宣傳相關郊遊守則。

政府又指，就優化西貢東郊野公園管理及東壩的交通安排，有關政府部門在八月中諮詢了西貢區議會、交通業界及相關地區人士的意見，並將繼續與持份者保持溝通，探討可行的長遠優化方案。