十一黃金周｜李家超指示做好部署　加強打擊的士濫收車資、拒載

十一黃金周將至，行政長官李家超今日（30日）出席行政會議前，被問到有何配套方案，應對有154萬人次旅客訪港，他說已指示各部門做好部署，包括增加口岸人手、加強金巴和跨境直通巴等交通配套，並提供熱門景點的輪候時間，包括迪士尼樂園、海洋樂園、山頂纜車等。他又說會加強打擊的士濫收車資、拒載的不良營商手法。



行政長官李家超行會前會見傳媒。（黃寶瑩攝）

回顧樺加沙襲港 李家超：政府全速復原

李家超在記者會上先回顧上星期超強颱風樺加沙襲港，指今年西北太平洋最強颱風，今次十號颱風歷時十一小時是歷來第二長，多區水位上漲，維港水位上升至接近2017年的颱風天鴿，將軍澳南及香港仔有餐廳被破壞。他指政府全速復原，確保主要幹道暢通，翌日社會基本恢復正常運作。

超強颱風樺加沙9月24日襲港，將軍澳海濱被風暴潮引起的海浪「海嘯式」衝擊，地面、設施及樹木受到嚴重破壞。（廖雁雄攝）

提前防範風險 提高安全系數

他指政府總結經驗有五個成功元素。第一，提早及充分部署，政務司司長領導的委員會統籌各部門提前防範風險，在颱風前兩日召開會議，提高各措施安全系數，提前一日公佈停課安排，提前大半天開放更多臨時庇護中心，向水浸威脅地區提供7萬個沙包，動員超過200隊渠務署隊伍等，將破壞降低。

要求改善設施及裝備

第二，提前出動全速復原。他指有訂立清晰目標，清理樹木，機場在風暴未到之前就安排航班安排，第二日處理超過1000航班。第三，社會建立共識做好防風準備，傳媒廣泛報道做好準備，市民提早準備，社會建立防風共識。第四，政府與傳媒不斷發放訊息，及時準確透明訊息是社會應對危機基礎，讓市民做好准備，感謝記者實時做好各地方訊息，減少了很多破壞。第五，應用科技倍增效能，天文台準確預測路徑及強度，渠務署部署了龍吸水機械人，其吸水速度超過傳統吸水10倍以上。

他已經要求應對極端天氣督導委員會總結經驗，提升應對能力，研究哪一方面精益求精，例如改善設施及裝備，更好保障香港。

李家超：追風行為不負責任 政府研立法禁追風

被問到打風期間仍然有市民帶子女追風，早前保安局局長鄧炳強指擬研究立法禁止追風，政府會否設立提交立法建議的「死線」。李家超說不負責任的追風行為不僅危害個人安全，更令救援人員面臨生命安全，浪費公共資源，政府會認真研究。他指，警方已經追究部分追風逐浪個案，社會譴責追風行為，亦留意到坊間意見希望從法律層面針對，政府會考慮，保安局會研究。

羅冠聰被拒入境新加坡 李家超：任何國家都不應包庇罪犯

被問到羅冠聰星期六（27日）被新加坡拒絕入境，星港兩地有移交逃犯協議，有否曾要求當地合作引渡羅冠聰返港，李家超表示羅涉及干犯危害國家安全罪行，是潛逃者，政府會終身追究其法律責任，任何國家不應該包庇罪犯，特區政府會用一切可能方法追捕逃犯，更加不會放過潛逃者。

與伊珠麗合照的包括民主黨前主席劉慧卿、中西區委任議員陳建強。（劉慧卿FB）

美領事會面風波 李家超：望任何領事不要做破壞性的事

美國駐港新總領事伊珠麗早前與政務司前司長陳方安生、民主黨前主席劉慧卿在招待會上見面，連日來被議員抨擊勾結亂港分子，港澳辦更三度轉載相關批評文章，最新一篇解讀外交部駐港特派員崔建春與伊珠麗見面的發言，形容雖然沒有明確的「警告」字眼，但無一處不在「劃紅線」。

被問到港澳辦轉載文章批評伊珠麗與陳方安生、劉慧卿見面，政府對此的看法，他說領事有責任恪守有關國際公約和外交慣例，以符合外交官身份方式履行職務，不得以任何藉口和形式，干涉中國內政和香港事務，應該尊重中國主權和香港法治，「我希望任何領事都做建設性嘅事，唔好做破壞性嘅事。」

李家超之後再被追問對伊珠麗做法的態度如何？李家超指任何領事履行職務要符合外交官身份，不應干涉中國內政和香港事務，重申應發揮建設性功能，不是破壞性功能。

環境及生態局局長謝展寰多番強調並非永久放棄垃圾徵費。（廖雁雄攝）

垃圾徵費暫緩 李家超：要考慮社會共識 減廢決心沒變

垃圾徵費暫緩，當局解釋暫緩決定源於貿易戰下本港經受經濟轉型受壓力，有議員希望經濟復甦便考慮重推垃圾徵費，亦有議員要求當局「果斷少少」提出替代方案。環境及生態局局長謝展寰多番強調並非永久放棄垃圾徵費，形容政府沒有「熄火」，「如果見到將來有需要，時候合適，都係一個工具」。

被問到垃圾徵費暫緩後，應如何減低廢物量？李家超指垃圾徵費要考慮社會接受程度、社會是否有共識、配套設施，強調政府減廢決心沒有改變，目標沒改變，是在2035年做零廢堆填，垃圾徵費需要社會共識，研究調查結果及聽取意見後，認為各界無共識。

他強調減廢回收決心沒有改變，會多渠道推動減廢，包括教育和宣傳。他指2021年到2024年，固體棄置量減少7.5%，總體回收量近年上升3分之1。他表示，會聯同業界探討可行的環保措施，會支援回收的產業。

舊油麻地警署是內地旅客打卡熱門地點，「十一黃金周」打卡人潮多。（吳美松攝）

十一黃金周將至 指示各部門做好部署

被問到政府迎接十一黃金周有什麼安排，哪些景點會提前設計配套方案，李家超預計今年黃金周訪港旅客有154萬人次，比去年上升11%，相信有1,200個旅行團，由於希望所有旅客有好體驗，他已經指示各部門做好部署，政務司司長大概在十日前主持了節慶安排會議，包括增加口岸人手；加強交通運輸配套，包括增加金巴和跨境直通巴士服務；加強人流管理；保障旅客；增加訊息發放和應用科技，保安局已經推出一站式過關資訊平台。

李家超說，黃金周期間會提供熱門景點的輪候時間，包括迪士尼樂園、海洋樂園、山頂纜車等。他又說會加強打擊的士濫收車資、拒載的不良營商手法。