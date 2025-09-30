中秋金多寶幾多號？幾時可以買？頭獎$8000萬　2號碼歷年攪出10次

六合彩中秋金多寶攪珠將於下周一（10月6日）中秋節正日舉行，特設6,000萬港元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金高達8,000萬元。中秋金多寶獎券將於今晚（9月30日）攪珠後發售。翻查資料，歷年中秋金多寶攪珠開出最多的兩個號碼，分別各有10次，另有兩個號碼亦曾攪出9次。中秋金多寶歷年幸運號碼，一文看清。



六合彩中秋金多寶攪珠將於下週一（10月6日）中秋節正日舉行，特設6,000萬港元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金有機會高達8,000萬元。（資料圖片／廖雁雄攝）

中秋金多寶2025幾多號？10.6中秋正日攪珠

六合彩中秋金多寶攪珠將於下周一晚上舉行，獎券將於今晚攪珠後，在各場外投注處、電話投注及數碼平台發售。馬會估計，若以10元一注獨中，頭獎基金有機會高達8,000萬元。

中秋金多寶共舉行過39次

中秋金多寶攪珠是歷史最悠久的金多寶，自1985年舉辦以來，共舉行過39次。而與今年一樣在10月6日舉行的，歷來亦有兩次，分別是1987年及1998年。這兩次中秋金多寶均攪出了「21」號及「40」號。

中秋金多寶什麼號碼最旺？7號及15號最幸運攪出10次

翻查資料，歷年中秋金多寶攪珠，包括特別號碼在內，「7」號及「15」號開出過10次最多，而「12」號及「40」號亦攪出9次。「5」號、「9」號、「28」號及「43」號則出現過8次。

中秋金多寶2025幾時可以買？今晚9.30攪珠後發售

中秋金多寶獎券將於今晚攪珠後，在各場外投注處、電話投注（包括1886電話投注自動服務系統）及數碼平台發售，截止售票時間為攪珠日（10月6日）晚上9時15分。攪珠將於10月6日晚上9時30分舉行。