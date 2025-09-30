長遠房屋策略｜未來10年房屋供應目標42萬減4.5%　劏房數估算不變

政府今日公布《長遠房屋策略》2025年周年進度報告，推算下一個十年期，本港總房屋需求為419,100個單位，較上一年推算跌18,900伙；政府因而將供應目標定於420,000伙，較前一年跌4.5%。公私營房屋新供應比例維持70%及30%，即未來十年，公營房屋供應目標為294,000個單位，私營房屋供應目標為126,000個單位。



按照《長策》的「供應主導」和「靈活變通」的原則，政府會每年更新長遠房屋需求推算，訂定逐年延展的十年房屋供應目標。房屋局指，據框架推算，下一個十年期，本港總房屋需求為419,100個單位，政府因而將供應目標定於420,000伙。

供應目標及需求數字估算下跌原因包括受重建影響住戶減

上述需求數字及供應單位目標主要計及4個需求因素，包括住戶數目淨增長、受重建影響住戶、居住環境欠佳住戶，以及其他因素。與去年估算比較，受重建影響住戶數字由73,800跌至52,500，成為今年數字下跌主因。而其他因素當中，涉及非本地學生的數字則有上升，當局估計，有關房屋需求每年約為1,590個單位，較上一個估算多510個。

房屋局：現階段難估獲認證「簡樸房」量及對「劏房」住戶數目影響

另外，涉及劏房的數字（居住環境欠佳住戶的房屋需求）連續第三年未有更新，維持12.75萬伙。當局解釋，鑑於「簡樸房」規管制度目前尚未實施，現階段難以估算獲認證為「簡樸房」的分間單位數量以及對居住環境欠佳的分間單位住戶數目的影響。故當局採取審慎做法，維持推算，日後會因應「簡樸房」規管制度的落實情況，適時檢視對居住環境欠佳的分間單位住戶數目的影響。

政府今日公布《長遠房屋策略》2025年周年進度報告，推算下一個十年期，本港總房屋需求為419,100個單位，政府因而將供應目標定於420,000伙。（資料圖片／盧翊銘攝）

房屋局發言人表示，為了平衡政府大幅增加公營房屋供應以滿足社會需求的承擔和社會對私營房屋的需求，2026/27至2035/36年度十年期的公私營房屋新供應比例，將維持70:30。即未來十年，公營房屋供應目標為294,000個單位，私營房屋供應目標為126,000個單位。

當局又指，在未來十年，政府已覓得足夠土地，可滿足294,000個公營房屋單位供應目標，公營房屋供應「頭輕尾重」的情況已徹底被扭轉。其中未來五年，傳統公營房屋供應預計將達169,500個單位，包括約110,600個公屋及綠置居單位和約58,900個其他資助出售單位，即平均每年有超過30,000個單位落成，創24年來的新高。

私營房屋方面，政府未來五年可通過賣地及鐵路物業發展，為市場提供可興建約80,000個單位的土地；再加上市建局和其他私人土地發展項目，將可滿足132,000伙的供應目標。至於較短期的私營房屋供應，根據最新推算，未來三至四年一手私人住宅物業市場的供應量預計約為108,000個單位。