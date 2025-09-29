十一好去處｜西九華服嘉年華迎國慶　展最大人物花燈「紫霞仙子」

迄今為止在香港展出的最大單體人物花燈「紫霞仙子」，周一（29日）晚在香港西九文化區東草坪亮點。由紫荊文化集團、香港中旅集團、民建聯、香港文化藝術界國慶籌委會聯合主辦的「迎國慶．華服嘉年華」系列活動正式啟動。嘉年華以華服為媒、花燈為韻，創新推出「白天遊園+夜間賞燈」的全時段體驗模式，並將持續至10月2日，歡迎市民及遊客共賞華服花燈之美、共慶國慶中秋佳節。



2025年9月29日，在開幕儀式上亮燈的「香江仙子」巨型花燈燈組，由四個大型花燈組成，主燈「紫霞仙子」高12.8米。（主辦方提供圖片）

2025年9月29日，迎國慶·華服嘉年華在港西九文化區展開，活動吸引大批本地和外國遊客駐足欣賞。（主辦方提供圖片）

2025年9月29日，迎國慶·華服嘉年華在港西九文化區展開。圖為曾飾演「紫霞仙子」的藝人朱茵作為本次的活動代言人。（主辦方提供圖片）

4大花燈組成「香江仙子」 主燈「紫霞仙子」高12.8米

周一的開幕儀式獲中聯辦宣文部副部長林枬、立法會議員霍啟剛、立法會議員梁文廣，以及活動代言人朱茵等出席。

當晚亮燈的「香江仙子」巨型花燈燈組，由四個大型花燈組成，主燈「紫霞仙子」高12.8米，運用國家級非遺自貢花燈技藝，結合華服等中國傳統文化元素，融合現代光影技術，沿維港岸線陳列，形成獨具特色的燈光景觀。

2025年9月29日，迎國慶·華服嘉年華在港西九文化區展開。圖為「華服不倒翁」的表演者身著華服，以優雅舞姿在花燈映照下起舞，為觀眾帶來獨特的視覺體驗。（主辦方提供圖片）

2025年9月29日，迎國慶·華服嘉年華在港西九文化區展開，主禮嘉賓出席開幕儀式。（主辦方提供圖片）

「華服遊園會」設體驗區 國風市集展示文創產品

「華服國潮時裝秀」是本次活動的特色環節。設計師以現代審美重新解構傳統元素，融合古典紋樣與當代剪裁，通過一系列原創作品展現華服文化的傳承與創新。「華服不倒翁」的表演者身著華服，以優雅舞姿在花燈映照下起舞，為觀眾帶來獨特的視覺體驗。

現場還設置了「華服遊園會」，包含多個特色體驗區域：霓虹街拍擂台將傳統華服與時尚元素創新結合，提供折扇、宮燈等道具供遊客拍照留念；華裳製衣坊讓遊客體驗手絹、香囊等傳統手工藝製作；非遺體驗區展示蘇繡、福聯、漆扇等非物質文化遺產；國風市集匯集多家文創機構，展示具有傳統文化特色的文創產品。