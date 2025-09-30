今日新聞8分鐘｜何伯認已與何太分開｜香園圍口岸旅遊巴撼橋底

有片｜將軍澳單車男剎車向前仆出馬路 七人車急剎目擊者嚇到狂叫

網上瘋傳一段車cam影片，顯示將軍澳唐德街與唐賢街交界、近將軍澳天主教小學的一個燈位，當時行人交通燈為「紅公仔」，車輛魚貫行駛，行人路則有數名市民靜候轉燈。

此時，一名身穿青色外套的男子踩着單車，徑直由行人路駛出，右轉出馬路一刻，疑驚覺是「紅公仔」才猛然急剎，結果連人帶車「拋物線」般向前仆，不但車尾箱物品飛散路中，更有一輛七人車駛至，幸千鈞一髮之際，七人車及時剎車，否則後果不堪設想。Cam車人士目擊驚險一刻，驚呼：「嘩嘩嘩！做乜鬼嘢呀？」其後大讚七人車司機「好彩人哋醒目呀！嗰個司機真係醒目呀！」同時亦大惑不解：「點會翻轉嘅無啦啦？」

毒品快餐車牛頭角上邨交收斷正 警拘一對母女 檢71萬元大麻製品

牛頭角上邨發現「毒品快餐車」。警察東九龍總區機動部隊人員，於29日晚上約7時在區內進行反罪惡巡邏時，在牛頭角上邨常滿樓對開，發現一輛形跡可疑的私家車，遂上前截查。人員在車內檢獲約3,026克懷疑大麻花、約322克懷疑大麻糖、及約43盒懷疑大麻煙。行動中檢獲的毒品總市值約71萬元。

警員隨即以涉嫌「販運危險藥物」拘捕車上兩名女子，包括33歲姓邵女司機、及其69歲姓吳母親。警方期後再召緝毒犬到場搜查。據了解，當時涉案母女往上址與人交收，被警方擒獲。

戚繼光艦、沂蒙山艦經維港往昂船洲軍港 展開赴港開放活動｜重溫

中國人民解放軍海軍戚繼光艦以及沂蒙山艦，9月底執行遠海實習任務，今日（30日）起赴香港組織艦艇開放活動，停靠在駐港部隊昂船洲軍港，10月1日及2日免費開放給已預約市民參觀。兩艘軍艦今日（30日）由藍塘海峽駛入維港鯉魚門航道，再開往昂船洲軍港。

當中，戚繼光艦掛上「向海圖強擔使命 愛民護港踐初心」及「強軍逐夢向深藍 魚水情深滿香江」橫額，至於沂蒙山艦則掛有「人民海軍忠於黨 艦行萬里不迷航」、「鐵血忠心衛海疆 深藍萬里守安瀾」及「共築中國夢 同敘魚水情」的簡體字橫額。《香港01》直播重溫。

何伯認向途人噴殺蟲水 求情透露妻走積蓄亦被攞晒 現要住老人院

因子女爭產風波而成為話題人物的何伯，今年5月與何太在屯門站疑與一名婦人口角後，涉用殺蟲水噴射該婦人。何伯今（30日）於屯門裁判法院認罪，案情指何伯被鬧「過街老鼠」，警誡下稱他只是「噴蚊」。辯方求情時透露，何伯已與妻子分開，積蓄又遭子女「攞晒」，他現要住老人院，已得到教訓，冀法庭判罰款。署理主任裁判官鄧少雄先為被告索取感化報告，押後至10月21日判刑。

有片｜香園圍口岸旅遊巴過高撼橋底 車頭削開盡毀 至少15人受傷

今日（30日）中午12時11分，一架旅遊巴沿蓮麻坑路行駛，駛至香園圍口岸私家車停車場入口上斜橋面時，因車身過高，車頭直撼上方天橋底部。據報車上約有45名乘客，其中15人受傷，1人傷勢較嚴重。多名傷者分別被送往北區醫院、大埔那打素醫院及沙田威爾斯親王醫院治理。傷者當中2男12女為旅遊巴乘客（38至85歲），全部為內地人。旅遊巴57歲姓李男司機幸無受傷，在場協助警員調查，其酒精測試結果為零度。

現場可見，旅遊巴車頭嚴重損毀，車頂遭削走及凹陷，擋風玻璃碎裂。涉事路段限高2.4米，已是一年內發生第三次同類車頂撼橋底事故。

蔡天鳳前家姑案 家中CCTV拍下關鍵對話 裁妨礙司法公正罪成

名媛蔡天鳳（Abby Choi）2023年突告失蹤，警方想聯絡其前夫鄺港智協助調查時，鄺的母親李瑞香亦即蔡的前姑涉嫌明知鄺被通緝，未向警方透露鄺的行蹤之餘，並曾致電蔡天鳳母親，叫蔡母告知警方沒有聯絡鄺的方法，李並自認「身有屎」。然而有關對話，卻被家中有收音功能的閉路電視拍到對話過程。李被控妨礙司法公正罪，她否認指控，並辯解「身有屎」是指其子與蔡仍有在一起的事。案件早前在區域法院審訊，法官陳廣池今（30日）裁決時指，相信李瑞香因護子心切而有意妨礙司法公正，遂裁定她罪成，李聞判後表現平靜。陳官把案件押後至10月28日判刑，期間李瑞香還押看管。

烈士紀念日｜習近平等領導人向人民英雄敬獻花籃

今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。9月30日是國家設立的烈士紀念日，習近平等黨和國家領導人同各界代表一起，在天安門廣場向人民英雄敬獻花籃，並舉行默哀儀式。

有片｜颱風博羅依引發強對流 湛江多地現龍捲風

受颱風「博羅依」（Bualoi）外圍環流疊加弱冷空氣激發的強對流天氣影響，今日（29日）上午，廣東湛江市區多處出現龍捲風。l