蔡天鳳前家姑案　家中CCTV拍下關鍵對話　裁妨礙司法公正罪成

名媛蔡天鳳（Abby Choi）2023年突告失蹤，警方想聯絡其前夫鄺港智協助調查時，鄺的母親李瑞香_亦即蔡的前姑_涉嫌明知鄺被通緝，未向警方透露鄺的行蹤之餘，並曾致電蔡天鳳母親，叫蔡母告知警方沒有聯絡鄺的方法，李並自認「身有屎」。然而有關對話，卻被家中有收音功能的閉路電視拍到對話過程。李被控妨礙司法公正罪，她否認指控，並辯解「身有屎」是指其子與蔡仍有在一起的事。案件早前在區域法院審訊，法官陳廣池今（30日）裁決時指，相信被告因護子心切而有意妨礙司法公正。把案件押後至10月28日判刑，期間李瑞香還押看管，李聞判後表現平靜。



女被告李瑞香，65歲，退休，被控於2023年2月22至23日，妨礙和阻撓警方對鄺港智的調查和拘捕，包括催促鄺港智離開即將被調查的地點；向警方提供虛假或誤導資料，建議張燕花不向警方提供資料等。

女被告李瑞香自辯時曾稱，以為兒子鄺港智所涉的盜竊案，已賠錢了事，並指其子是奉公守法的好市民。(朱棨新攝)

蔡天鳳在2023年2月22日突告失踪，她失蹤前被發現曾帶兩人到加多利山的單位疑「睇樓」。（蔡天鳳IＧ）

李瑞香港幼子鄺港智，因曾涉偷竊，自2015年起已遭通緝。（網上圖片)

蔡天鳳與鄺港智是中學同學，兩人育有一子一女，雖然已離婚，但兩家人仍保持良好關係。(網上圖片)

鄺港智自2015年起被通緝

控方案情指，鄺港智曾涉盜竊案，原定於2015年年底受審。但他於同年8月棄保潛逃，因此一直被通緝。警員曾於2017年3月，曾到李瑞香和其夫鄺球於將軍澳尚德邨住所。警員向李表明來意，並著李若見到或聯絡到鄺港智，要通知警方。

蔡天鳳與鄺港智是中學同學

蔡天鳳的母親張燕花在庭上透露，蔡天鳳和鄺港智是中學同學，後來兩人拍拖，鄺16歲時已搬入張當時於黃埔花園的單位同住。兩人其後結婚，育有一子一女。

蔡母指前親家一蚊都無出

蔡母又稱，蔡和鄺於2017年離婚，其後蔡和譚仔雲南米線創辦人的兒子譚方駿結婚。此外，蔡購入加多利山嘉道理道Kadooria一單位，讓兩名子女居住。為方便照顧兩名孫兒，李亦搬入該單位。蔡母表示，她們和鄺家保持友好關係，但「前親家」由兩人結婚到孫兒的洗費，「一蚊都無出過」。此外，加多利山單位是蔡父出資，單位的開支由蔡支付。

蔡天鳳母親張燕花供稱，她就女兒失蹤的事報警，李瑞香等人卻怪責她。(梁鵬威攝)

蔡母透露，李瑞香等人所住於加多利山Kadooria的單位，由蔡父出資購買，蔡天鳳負責家中一切開支。(資料圖片)

蔡母就女兒失蹤報警遭李等人怪責

於2023年2月21日下午2時45分，蔡母和女兒蔡天鳳聯絡後，便未能找到女兒。蔡母和譚方駿晚上到警署報案，亦先後和鄺港智、其兄長鄺港傑和李瑞香通電話，他們均怪責張報警，李瑞香更稱：「人哋要綁架，收唔到贖金，真係會出事、會撕票。」

單位內閉路電視拍到鄺離開單位

加多利山單位的客廳和廚房安裝具有錄音功能的閉路電視鏡頭。片段顯示於22日午夜，鄺帶著袋離開單位，李則謂：「我好驚呀﹗」和「快啲行啦﹗」

蔡失蹤前疑曾帶人到單位睇樓

警員接報蔡失蹤後，同月23日中午在加多利山會所和李會面，李拒回答和鄺港智有關的問題。由於蔡最後露面是失蹤當天中午近1時，她曾帶兩人進入加多利山單位，至下午2時許離開，疑似在「睇樓」，警員因此想到單位調查，但李拒讓他們到其單位。

遊說蔡母不要供出鄺的聯絡方法

李和警員見面後，同日下午4時許在單位內和張通電話。庭上播放片段，李向張指沒有回答警方的問題，也拒向警方提供鄺的電話，李稱：「係我身有屎呀….你都知Alex乜嘢事架啦。」她又向張表示：「你話冇同我個仔聯絡，你可以講無架嘛。」蔡母庭上供稱，理解李瑞香想遊說她，若警員問起鄺港智，張要回答不知道，稱和鄺港智沒有聯絡。

鄺港智其後在東涌一個碼頭被捕，警員在其身上檢獲68萬元現金等。

李瑞香自辯時透露，覺蔡天鳳與其子鄺港智在攞蔡第二任丈夫譚方駿著數。（廖雁雄攝）

李自辯稱以為兒子被通緝的事已解決

李瑞香自辯時指，警員曾到其住所，告知鄺港智被通緝。惟鄺和曾任警員的丈夫鄺球均指，已賠償了事，李因此認為事件已解決。

李又稱，2023年2月22日凌晨得知蔡失蹤，事件已報警。就閉路電視拍到李當時稱：「我好驚呀。」她庭上解釋，因蔡失蹤而感到擔心。

身有屠指覺蔡與鄺攞譚方駿著數

李作供時又透露：「Alex（鄺港智）同Abby（蔡天鳳)根本就好好，佢兩個一齊去攞阿駿(譚方駿)著數。」包括蔡帶譚方駿賭錢，蔡可收到佣金，鄺港智則配合。李認為這些都是「醜事」，因此和張通電話時自稱「身有屎」。她認為鄺和蔡分開後，關係仍然很好，直指：「我覺得佢哋一齊，唔覺佢哋離咗婚。」

案件編號：DCCC140/2024