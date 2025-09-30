十一國慶日酒店賓館房價下滑　荃灣帝盛高級客房較五一低52%

【十一黃金周／十一／國慶節／內地旅客／酒店／賓館／自由行】國慶節將至，今年內地居民享有8日長假，記者今日（9月30日）在網上訂房平台搜尋價格，發現不論是高中低價酒店的房間供應充足，房價相比今年五一黃金周，更出現下跌的趨勢。其中荃灣帝盛酒店的跌幅最高，高級客房連稅項及附加費收834元，相比五一黃金周的1,736元，便宜902元或低52.0%。



賓館房價同樣有下跌趨勢，其中位於旺角的香港美華賓館仍有房間預訂，無窗大床房剩餘一間，連稅項及附加費為812元，相比五一黃金周便宜27.7%，但房價仍然與上述荃灣帝盛酒店高級客房相近。只有香港迪士尼旗下酒店房間的供應最緊張，迪士尼荷里活酒店更是全部售罄，一房難求。



內地十一黃金周將至，酒店業迎來預訂高峰期。（資料圖片）

十一黃金周及五一黃金周為內地旅客的長假期，記者今年4月29日曾在網上訂房平台Trip.com，選擇一間房、兩名成年人以及5月1日入住，搜尋各酒店最便宜的房價。若今午（9月30日）再以相同條件，搜尋同一批酒店的10月1日房價，再與五一黃金周的房價對比，將會得出什麼結果？

港島香格里拉酒店（簡稱港格）最便宜的房型為豪華山景大床房。（網頁截圖）

平台會員優惠索價3,003元，連稅項及附加費為3,393元。（網頁截圖）

港島香格里拉酒店豪華山景大床房較五一黃金周平14.3%

先看看豪華酒店，港島香格里拉（簡稱港格）最便宜的房型為豪華山景大床房，平台會員優惠索價3,003元，連稅項及附加費為3,393元，即相比5月1日同一個房間的3,960元，便宜14.3%。

香港四季酒店十一黃金周房間供應充足。（網頁截圖）

香港四季酒店最便宜的房型為豪華山景大床客房，索價5,500元，連稅項及附加費為6,215元。（網頁截圖）

香港四季酒店行政海景大床客房。（網頁截圖）

香港四季酒店房間供應充足 五一僅餘行政海景大床客房

香港四季酒店最便宜的房型為豪華山景大床客房，索價5,500元，連稅項及附加費為6,215元。至於行政海景大床客房則索價7,700元，連稅項及附加費8,701元。惟五一黃金周前，香港四季酒店較平價的房型已爆滿，只餘下的行政海景大床客房，可見今年十一黃金周房間供應不太緊張。

荃灣西如心酒店十一黃金周房間供應充足。（網頁截圖）

荃灣西如心酒店最便宜的房型為高級城景雙床客房（低座），索價970元，連稅項及附加費為1,096元。（網頁截圖）

荃灣西如心酒店尊尚城景特大床客房（高座）索價1,163元，連稅項及附加費為1,314元。（網頁截圖）

荃灣西如心酒店貴價房較五一黃金周平35.4%

中價酒店方面，荃灣西如心酒店最便宜的房型為高級城景雙床客房（低座），索價970元，連稅項及附加費為1,096元。惟五一黃金周前，荃灣西如心酒店較平價的房型已爆滿，當時最便宜的尊尚城景特大床客房（高座），連稅項及附加費索價2,033元，惟目前該房間只收1,163元，連稅項及附加費為1,314元，即相比五一黃金周低35.4%。

香港帝景酒店十一黃金周房間供應充足。（網頁截圖）

香港帝景酒店最便宜的房型為山景雙床房，索價634元，連稅項及附加費為716元。（網頁截圖）

香港帝景酒店山景大床房索價780元，連稅項及附加費為881元。（網頁截圖）

香港帝景酒店山景大床房較五一黃金周平18.7%

香港帝景酒店最便宜的房型為山景雙床房，索價634元，連稅項及附加費為716元。惟五一黃金周前，香港帝景酒店較平價的房型已爆滿，當時最便宜的山景大床房連稅項及附加費1,119元，惟目前該房間只收780元，連稅項及附加費為881元，即相比五一黃金周低18.7%。

荃灣帝盛酒店十一黃金周房間供應充足。（網頁截圖）

荃灣帝盛酒店最便宜的房型為標準大床客房，索價702元，連稅項及附加費為793元。（網頁截圖）

荃灣帝盛酒店高級客房索價738元，連稅項及附加費為834元。（網頁截圖）

荃灣帝盛酒店高級客房較五一黃金周平52%

荃灣帝盛酒店最便宜的房型為標準大床客房，索價702元，連稅項及附加費為793元；高級客房則索價738元，連稅項及附加費為834元。惟五一黃金周前，高級客房連稅項及附加費索價1,736元，即十一黃金周便宜902元，相差達52.0%。

位於旺角的香港美華賓館只餘下大床房 （無窗）。（網頁截圖）

大床房 （無窗）只剩餘一間，索價739元。（網頁截圖）

香港美華賓館無窗大床房較五一黃金周平27.7%

賓館方面，位於旺角的香港美華賓館，大床房 （無窗）只剩餘一間，索價739元，連稅項及附加費為812元。惟五一黃金周前剩餘兩間，連稅項及附加費1,123元，即十一黃金周低27.7%。雖然房價有所下降，但定價仍有高得不合常理，與上述的荃灣帝盛酒店高級客房相近。

香港長安賓館五一黃金周前曾爆滿。（網頁截圖）

香港長安賓館最便宜的標準雙床房索價580元，連稅項及附加費638元。（網頁截圖）

另外五一黃金周前已爆滿的香港長安賓館，目前仍有房間供應，包括標準雙床房、經濟家庭房（無窗）及四人房。其中最便宜的經濟家庭房（無窗）索價580元，連稅項及附加費638元，最多可入住3人，相比上述的香港美華賓館性價比更高。

海洋公園萬豪酒店十一黃金周房間供應充足。（網頁截圖）

海洋公園萬豪酒店最便宜的房型為豪華大床房，索價1,500元，連稅項及附加費1,695元。

海洋公園萬豪酒店房間供應充足 豪華大床房$1695

主題樂園酒店方面，海洋公園萬豪酒店最便宜的房型為豪華大床房，索價1,500元，連稅項及附加費1,695元。惟五一黃金周前，當時最便宜的豪華特大床房，連稅項及附加費也要2,712元，即目前海洋公園萬豪酒店十一黃金周的房間供應充足。

香港迪士尼樂園酒店房間供應緊張。（網頁截圖）

香港迪士尼樂園酒店最便宜的房型為海景客房，索價4,569元，連稅項及附加費索價5,163元。（網頁截圖）

香港迪士尼樂園酒店房間供應緊張 海景客房$5163

反觀香港迪士尼旗下酒店的房間供應緊張，其中香港迪士尼樂園酒店只餘下貴價房，其中最便宜的房型為海景客房，索價4,569元，連稅項及附加費索價5,163元。五一黃金周前，當時最便宜的房型為標準客房，連稅項及附加費只收4,424元。

迪士尼荷里活酒店更是全部售罄。（網頁截圖）

迪士尼荷里活酒店一房難求。（網頁截圖）

迪士尼荷里活酒店一房難求 五一黃金周前仍有標準客房

迪士尼荷里活酒店更是全部售罄，一房難求。而五一黃金周前，最便宜的房型為「米奇與好友」標準客房，當時尚餘一間，索價3,816元，連稅項及附加費4,312元。由此可見，今年十一黃金周香港迪士尼似乎特別受到歡迎。