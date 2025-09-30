涉騙百分百貸款473萬　男子訛騙罪成　與另兩被告10.14判刑

男子涉嫌與多名人士訛騙政府在疫情期間為中小企而設的「百分百貸款」，並虛稱公司有3名月薪逾8萬多元的員工，又稱營業額下跌，從而獲批貸款473萬。惟其中一名訛稱員工，是涉策劃在法院寺放炸彈的組織「光城者」的成員張昊揚。國安處調查張時亦揭發這騙案，並控告多人。其中一名訛稱是該公司職員的被告，今(30日)在區域法院被裁定1項串謀詐騙罪成，法官押後至10月14日與另兩名早前已認罪的男女被告一同判刑。



被告周子龍，48歲，被控兩項串謀詐騙罪，其中一罪指他與另兩被告何桂鴻及周婷婷等，在2021年11月至2022年3月期間，在港與張昊揚及徐心串謀詐騙滙豐銀行，以不誠實手段申請「中小企融資擔保計劃」下的「百分百擔保特惠貸款」時，作出不實陳述；另一罪指他與周婷婷在2022年3月至同年10月間，串謀徐心及韓承峯等，虛假地向滙豐銀行表示，其「百分百擔保特惠貸款」的資料屬真確。

被告周子龍經審訊被裁定一項串謀訛騙罪成。(陳曉欣攝)

同案男被告何桂鴻審訊期間認串謀訛騙罪。(陳曉欣攝)

未能證周子龍涉協議更改銷售額等

法官指，首項串謀詐騙罪涉及的虛假陳述，包括銷售額和員工薪金，但周子龍和涉案公司獨資負責人徐心的訊息，未有提及銷售額和員工薪金，故認為未能證明周子龍涉及協議更改銷售額和員工薪金，遂裁定他該罪不成立。

但曾建議偽造50萬元單據

至於周子龍被控的第2項串謀詐騙罪，案情指周子龍建議徐心，把「炒錶」賺取50萬元，虛報為公司的收入，徐之後指使任文員的周婷婷偽造單據。法官指該公司單據一般不超過10萬元，周子龍和徐心討論後，同日出現涉案50萬單據，認為不是巧合，遂裁定該罪罪成。

涉案公司實只有一名女文員

女被告周婷婷承認的案情指， 涉案企業豆香坊的唯一獨資負責人為徐心（又名徐海珊），公司報稱代理銷售「Enagic」電解水機。周婷婷自2021年10月起在豆香坊任文員，月入1.3萬元，是公司唯一的真正僱員。

訛稱有3名員工且營業額跌3成

徐在2021年就豆香坊申請「百分百貸款」時，報稱除周以外，公司並有兩名全職員工，其中一人為張昊揚，各人月薪介乎81,000元至89,500元，連同強積金供款，每月支出26.3萬元。徐又訛稱同期營業額下降逾3成。

滙豐銀行於2022年3月，批出473.4萬元貸款。徐收到貸款後將3,220,000元轉入其私人戶口，她只還利息至同年10月。

公司負責人已潛逃

周婷婷在2022年10月被捕，她警誡下承認曾懷疑這操作是否合法，但她也想徐申請到貸款，故有幫忙她處理文件。公司的獨資負責人徐心同月被捕，其後棄保潛逃。

張因認罪協商無被控

控方早前透露，被指是該公司員工的「光城者」成員張昊揚，因他承認《國安法》罪行被判囚，在認罪協商下，張未有在本案被檢控。

另兩被告已先後認罪

兩名被告：何桂鴻（40歲，餐飲從業員）、周婷婷（36歲，文員)，兩人均承認一項串謀詐騙罪，周婷婷並承認兩項洗黑錢罪。周婷婷在開審前認罪，何則在審訊途中認罪。

案件編號：DCCC 60/2024