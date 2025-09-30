流感疫苗｜20學校拒絕安排外展接種名單曝光　聖保祿幼稚園等上榜

衞生署連續兩日錄得兒童感染甲型流感的嚴重個案，2025／26年度季節性流感疫苗接種計劃上周四（25日）展開，衞生署今日（9月30日）公布沒有「拒絕安排」的學校名單，目前共有20間學校上榜，當中幼稚園／幼兒中心佔18間，大部份是城市名人或富豪子女搶入讀的名校，包括Highgate House School、國際英文幼稚園（St. Catherine's International Kindergarten）及聖保祿幼稚園等。至於中小學則各自佔一間，分別是培生學校的小學及中學分部。



衞生防護中心總監徐樂堅解釋公布該批學校名單，目的是讓相關學校的家長知悉學校不會安排外展接種，需另行安排子女接種季節性流感疫苗。



全港約有2,300間參與2025/26流感疫苗外展計劃，有20間不參與。（資料圖片）

沒有安排季節性流感疫苗學校外展活動學校/ 幼兒中心的名單

▼衞生署公開沒有安排到校接種流感疫苗學校名單（截至9月30日）▼



衞生署9月30日公布沒有安排季節性流感疫苗學校外展活動的學校名單。（衞生署文件截圖）

衞生署9月30日公布沒有安排季節性流感疫苗學校外展活動的學校名單。（衞生署文件截圖）

衞生署9月30日公布沒有安排季節性流感疫苗學校外展活動的學校名單。（衞生署文件截圖）

衞生防護中心總監：校方解釋校曆很緊湊 設施人手不足

2025／26年度季節性流感疫苗接種計劃已在9月25日展開。早前衞生防護中心在9月8日表示全港約99%學校，約有2,300間參與外展計劃，有23間不參與，今年度更改為「選擇退出」機制，預設所有學校都參與接種，不參與必須提供原因。據中心總監徐樂堅所指，校方解釋校曆很緊湊，設施人手不足等。

徐樂堅在今日的新聞公布中表示，當中約1,300間學校（58%）學校將於下月底或之前進行外展接種流感疫苗，亦有學校已舉行外展活動。他解釋將未有安排外展活動的學校名單上載到衞生防護中心網站，目的是讓相關學校的家長，另行安排子女接種季節性流感疫苗。他呼籲各間學校盡快安排外展活動，家長亦不要遲疑，「『一年打一次，宜早不宜遲』，盡快安排子女接種季節性流感疫苗，以效預防流感及和減低患流感而出現重症及死亡的風險。」

20間學校「拒絕安排」季節性流感疫苗外展活動

衞生署網頁公布沒有安排季節性流感疫苗學校外展活動的學校名單，截至今日，共有20間學校上榜，即相比月初公布的數目減少3間。上榜學校以幼稚園／幼兒中心為主，共佔18間，至於小學及中學則各自佔一間。

上榜學校包括國際英文幼稚園。（資料圖片）

中小學僅「培生學校」上榜 由前行會成員陳智思創辦

上榜的中小學同屬培生學校，該核由前行政會議成員陳智思與太太陳楊碧鈴，在2011年斥資約100萬元創立，位於北角渣華道108商業中心，秉持非營利的基督教教育理念，向男女學生提供全日制的中小學教育。

上榜學校包括位於山頂道的Highgate House School。（學校官網圖片）

18間上榜幼稚園名校為主 包括國際英文幼稚園等

至於該批「拒絕安排」的幼稚園／幼兒中心，當中不少是名校，吸引城市名人或富豪子女入讀，包括位於山頂道的Highgate House School；位於九龍塘名校區的兩間國際英文幼稚園，還有銅鑼灣聖保祿幼稚園等。

▼9月15日 醫務衞生局及醫院管理局高層打流感疫苗▼

