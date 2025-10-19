YouTube香港觀眾550萬　3類片最熱門　跨熒幕優勢應對短視頻平台

【YouTube創作者經濟系列之三】近年YouTube影片及網上串流平台如Netflix、Disney+等成為港人吸收資訊及娛樂的重要途徑。現時YouTube年滿18歲的本地觀眾超過550萬人次，人均每日觀看100分鐘，部份用戶更每日於電視觀看影片2個半小時。YouTube大中華區策略合作夥伴副總經理陳容歆分析指，愈來愈多用戶經不同方式觀看影片，包括手機、平板、以至在車上收聽播客節目，「跨熒幕」無縫接軌令觀眾觀看的時間長度一直上升。



觀眾群持續增加亦有賴平台的內容愈趨精緻及多元化，2024年6月上傳內容總時數按年多四成，陳容歆指首三位最受本地觀眾歡迎的影片內容為知識型內容、「個性化IP」，以及廣東歌。面對小紅書、抖音等短視頻平台，陳容歆強調YouTube是全球性平台，優勢在於擁有多元化內容，並且允許觀眾以「跨格式」、「跨熒幕」的方式去觀看。



YouTube大中華區策略合作夥伴副總經理陳容歆（陳葦慈攝）

陳容歆表示，首三位最受本地觀眾歡迎的影片內容為知識型內容、個性化IP，以及廣東歌。（陳葦慈攝）

頻道收入逾10萬元頻道量按年升逾20%

現時18歲或以上的YouTube香港觀眾超過550萬人次，平台觸及超過98%的18至34歲的網絡用戶，人均每天觀看時間達100分鐘。

本地創作者社群持續增長，2024年6月上傳內容總時數按年多四成。截至去年12月，有超過2千個頻道擁有10萬人訂閱，其中180個訂閱人數更破100萬。年收入達到5位數港元，即過萬元的頻道按年上升超過30%，而年收入達6位數字的頻道按年升逾20%。

知識型影片最受歡迎 其次為個性化IP及廣東歌

YouTube大中華區策略合作夥伴副總經理陳容歆分析，最受香港觀眾歡迎的影片內容是知識型影片，例如以360度不同觀點去探討深度議題、理解事件背後的邏輯。其次是「個性化IP」，即是YouTuber分享自己的熱情、專長、拍「Vlog」（影片部落格）等，第三位則是廣東歌內容。

陳容歆留意到由香港上載到平台的內容愈趨精緻，愈來愈多成熟的創作者擁有專業團隊，製作深入探討議題的影片。她認為這個改變代表大眾認為YouTube不可或缺，皆因平台不只用作消遣，更可協助他們解決問題，舉例有觀眾會觀看YouTube影片來學習維修家中水龍頭。

2024年YouTube首10位最熱門創作者。（陳葦慈攝）

陳容歆指，現時觀眾的時間碎片化，傾向以「跨熒幕」模式看YouTube視頻。（陳葦慈攝）

傾向「跨熒幕」收看內容 整體觀看時長升10%

每位登入YouTube的香港用戶，每天平均花超過2個半小時在電視上觀看YouTube影片。陳容歆形容觀眾的時間碎片化，「大家每天很忙碌」，故傾向以跨熒幕模式看YouTube影片及內容，例如從手機轉換到電視大熒幕，再轉換成播客節目（Podcast）在車上收聽，無縫接軌轉換。今年4月的數據顯示香港用戶整體觀看時間長度，較去年同期增加逾10%，陳容歆指成長速度十分快。

2024年首10部最熱門音樂影片。（陳葦慈攝）

陳容歆表示，YouTube是一個全球性的平台，優勢在於擁有多元化內容。（陳葦慈攝）

小紅書、抖音加劇競爭？ YouTube：樂見影音平台百花齊放

近年小紅書及抖音等短視頻平台冒起，陳容歆說樂見影音平台百花齊放，認為代表着創作動能蓬勃，獲取資訊的方式更多元化。被問會否擔心加劇競爭，她說觀看哪個平台的決定權在於觀眾，重申YouTube是一個全球性的平台，優勢在於擁有多元化內容，且允許觀眾以「跨格式」、「跨熒幕」的方式去觀看。