4年前創YouTube頻道　古巨基稱時代變　取代電視成港人娛樂來源

【YouTube創作者經濟系列之二】YouTube本地觀眾超過550萬人次，人均每日觀看時間超過100分鐘，成為香港人吸收資訊及娛樂的主要途徑之一。入行逾30年的歌手古巨基由「公仔箱」的電視機及紅館舞台，走到YouTube平台，2021年與太太創立YouTube頻道ChillGOOD TV，內容包括音樂、清談、旅遊等節目，現有40多萬訂閱者。去年其中一條音樂影片，更登上全港熱門影片首位。



於電視台「木人巷」出身的古巨基，認為大眾尋找娛樂的途徑已從電視節目轉為YouTube，就連傳統媒體亦紛紛開設YouTube頻道，標誌着時代的改變。他認為在網上影音平台，任何人只要有想法便可自行創造機會，無須依賴電視台開節目。他又認為要在YouTube世界成功，並沒有一套既定的方程式，唯有找到自己熱愛的事情，方可持續下去。



歌手古巨基在2021年與太太創立YouTube頻道ChillGOOD TV，內容包括音樂及清談節目等。（陳葦慈攝）

歌手古巨基在2021年與太太創立YouTube頻道ChillGOOD TV，內容包括音樂及清談節目等。（陳葦慈攝）

2021年，古巨基與太太創立YouTube頻道之初，未有利用自己多年來累積的名氣，大肆宣傳自己是幕後策劃人，因為想單憑節目質素得到觀眾的喜愛而繼續走下去。

（我想）佢能夠個質素好到大家鍾意，而唔係一時之間（覺得）『古巨基搞咗呢樣嘢我睇下先』…… 冇諗過賺定蝕，由Day Ｏne（第一天）開始，單純就係一個熱情。即係如果一諗賺定蝕，就無法前行。 古巨基

古巨基指，要經營一個頻道，需研究觀眾的需要，並要兼顧各項開支。（陳葦慈攝）

疫情期間創立頻道 去年產出全港最熱門影片

古巨基說當時受疫情影響被逼留在家中，認為每人都需要一個寄託去渡過，因而萌生成為YouTube創作者的念頭。起初他嘗試製作烹飪節目，但估計因起步太遲，烹飪內容的市場已經飽和，反應不似預期，「有人睇，但唔係個啲會一路增長嘅數字」。

後來他改變策略，從自己最熟悉的題材入手，製作音樂節目《Music Panda》及女性傾談節目《絲打圍爐》等。創立頻道約4年，ChillGOOD TV坐擁40多萬名訂閱者，去年頻道發佈歌手雲浩影翻唱《黑玻璃》的影片，觀看次數逾367萬次，成為YouTube熱門影片第一位。

去年ChillGOOD TV頻道發佈歌手雲浩影翻唱《黑玻璃》的影片，觀看次數達逾367萬次。（ChillGOOD TV頻道截圖）

親力親為研究觀眾需要 協助選擇節目歌單

古巨基坦言，頻道成立初時僅有一腔熱情，「慢慢做落去，見到有啲迴響，就知道呢條路啱啦」。他說作為一個表演者只需做好表演，但經營一個頻道，便要洞悉及研究觀眾需要。仔細至《Music Panda》選擇哪些歌曲有更好效果，他也會操心，同時亦要兼顧各項開支。

古巨基認為，大眾尋找娛樂的模式，從電視轉為YouTube，標誌著時代的改變。（陳葦慈攝）

娛樂來源從電視轉為YouTube 古巨基：時代改變

古巨基認為，大眾尋找娛樂的模式從電視轉為YouTube，標誌著時代的改變，資訊接收模式亦由被動變為主動，從以往由電視台編排的節目表決定觀眾吸收的資訊，轉變為現時觀眾可自行決定想看的內容。

以前我細個仔返到屋企坐低對住個電視就好啦，食住飯都睇。但係依家就通常係Digital（數碼化），即係調返轉頭講，連電視、傳統嘅媒體，其實佢哋都開YouTube Channel（頻道），咁就係知道呢個係一個時代嘅演變。 古巨基

+ 2

勉勵有想法的人可自創一片天 毋須靠電視台機會

古巨基的演藝生涯由他1990年參加電視台藝員訓練班開始，之後擔任主持，再成為歌手推出專輯。他說以往想要做節目就只可以加入電視台，但現時有想法的人可以自製機會，於YouTube等網上平台實踐理想， 「我與其話等有冇電視台開一個節目比我介紹，不如就我自己就擺係YouTube度我介紹」。

古巨基坦言沒有人能預知未來的路要怎麼走，成功沒有一套方程式，唯一可控制的只有自身熱情，故成功之道在於找到興趣，又重申願意投資營運頻道亦非抱着商業發展的心態。

近年平台充斥著知識型內容，娛樂頻道是否不再吃香？他形容是「蘿蔔青菜，各有各愛」，並以人的膳食不會只有單一需求作比喻，「要食飯、要食菜、要食肉、要食水果」。