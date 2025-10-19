轉攻YouTube歷史影片　Ming仔：突圍須明確定位　年底增2語言頻道

【YouTube創作者經濟系列之一】15年前失業陷人生低潮，梁嘉銘始料不及的是「Freestyle」即興隨意製作的YouTube影片，竟為事業打開新一頁。他以Ming仔之名與觀眾見面，由15年前單人匹馬產出嬉笑怒罵的影片，到現在聘請10名員工一起製作時事歷史影片。頻道訂閱人數累積至87萬人，去年更登上本港YouTube最熱門創作者排行榜的第十位。



Ming仔說以往抱着「我鍾意嘅話，啲觀眾都會鍾意」的心態，隨心隨意製作內容，但面對眾多後起之秀都想以YouTube影片為生，作為「老鬼」的Ming仔說要了解市場需要及缺口，為頻道制定明確的定位才能守業。他近年轉攻知識型的時事及歷史影片，未來更會增設普通話及英語頻道，希望衝出香港。



原名梁嘉銘的Ming仔，其YouTube頻道去年登上最熱門創作者排行榜第十位。（陳葦慈攝）

2022年，Ming仔聘用第一位全職員工，負責剪接工作，至今已聘用10名員工。（陳葦慈攝）

2010年4月24日，梁嘉銘在YouTube上傳一段約3分半分鐘的影片，名為《今日freestyle:每天自戀多一些》。影片中，他嬉笑怒罵，談論男性當時的自戀風氣，例如不停自拍、照鏡，配以當時熱門的「飛輪海頭」、「F4頭」等髮型。

名為《今日freestyle:每天自戀多一些》的影片是Ming仔上傳到YouTube的首部影片。（mingjai頻道影片截圖）

15年前YouTube創作者甚少 憶被主流媒體「藐」

這條影片多年來累積超過194萬次觀看，Ming仔憶述當時失業又沒有工作機會，於是應用電視台工作所學的拍攝及剪接技巧，製作影片。當年在YouTube上發佈影片的創作者寥寥可數。

嗰陣時呢，我記得係會比主流媒體藐㗎，即係覺得呢班友都係嚟自三山五岳嘅，都係唔成氣候嘅，邊有得可以同到電視鬥呀？ Ming仔

Ming仔持續製作影片，分享他對社會的觀察，配以搞笑及具戲劇效果的拍攝手法，令他2014年膺為YouTube年度最佳網絡節目得獎者。時至今日，他的頻道逾87萬人訂閱，從1人製作變成擁有10名員工的公司，影片亦由搞笑和嘲諷為主，變成創作深度時事歷史影片。

Ming仔的頻道現時主力製作時事、歷史影片。（mingjai頻道影片截圖）

YouTube老鬼面對後起之秀 須有更好市場定位

Ming仔認為，YouTube經已取代電視，成為大眾接收資訊的主要渠道。現時全港有超過2千個YouTube頻道擁有逾10萬個訂閱者，過百萬訂閱的則有超過180個，即使是主流媒體及其他內容創作者也會開設YouTube頻道。無論是在學、在職還是退休的人士均看準YouTube的機遇，紛紛加入創作者行業，希望提升知名度，甚至以此為職業。

作為「YouTuber老鬼」的Ming仔，說以往要製作影片「冇咩困難」，只要構思到拍攝題材，便會實行。現時想要在眾多創作者中突圍而出，則要清楚知道市場定位，預先確認題材符合公眾興趣，形容是由「Easy mode（容易模式）」變為「Hard mode（困難模式）」。

以前啱啱出道嘅時候，其實我冇咁多計算嘅，我純粹睇吓自己鍾意啲咩野，講啲咩嘢。我好一廂情願覺得，我鍾意嘅話，啲觀眾都會鍾意啦…… 好幸運係我開始得早，咁條路都仲行到嘅，但嚟到2025年我發現其實唔可以再咁。 Ming仔

Ming仔於一年前租下位於觀塘的工作室，單是裝修已花上至少20萬元。（陳葦慈攝）

Ming仔認為，現時創作影片的難度較以往提升不少。（陳葦慈攝）

現存歷史題材影片冗長且艱深 遂發現市場缺口

從創作旅遊影片轉至時事歷史影片，Ming仔說全因平台上旅遊影片眾多，難以再有突破。雖然有人製作時事歷史類型影片，但普遍內容冗長且艱深。他認為該領域存在市場缺口，可利用剪片及說故事技巧令觀眾更易於理解，決定「轉呔」。

時事歷史係咪Undersupply（供應不足）？係咪冇人做？又唔係喎，但係我上網睇嘅時候，有好多都係有個人棟喺度，然之後齋噏，噏30分鐘，然之後講咗一堆可能未必有太多人聽得明嘅一啲內容…… 呢個題材雖然係看似飽和，但係個處理上有好多嘅進步空間。 Ming仔

他稱YouTube演算法考慮創作者是否穩定上傳片段，故YouTuber不能隨心，更要講求自律。他從創作時事歷史系列《不正常人類》起，便訂下量產目標，每星期出片一次。頻道在轉為生產時事歷史內容後一年沒有營利，但說堅持下去只因見到潛力。

Ming仔獲YouTube頒發「白銀創作者獎」，代表擁有10萬訂閱者。（陳葦慈攝）

Ming仔指，頻道定位時事歷史，是因該領域存在市場缺口。（陳葦慈攝）

年底前設立普通話、英語頻道 料成本最多增30%

除了頻道內容要升級，製作人員亦不能只得Ming仔一人。2022年尾，他聘用第一位全職員工，負責剪接工作。至一年前他更租用位於觀塘的工作室，單是裝修已花上至少20萬元。現時已聘用10名員工，頻道的廣告費用足以支付薪酬及營運成本。

他更計劃年底前衝出香港，設立普通話及英語頻道，攻佔更多市場。他預計會增聘人手或付費使用人工智能以增加產出，屆時成本最多會增加30%，有信心可以回本。

Ming仔建議，有意加入平台的素人，需清楚知道市場定位，找到市場缺口。（陳葦慈攝）

看好知識付費在港市場 將推B2B商業工作坊

創作者透過YouTube建立個人品牌營利的方式眾多，除廣外收入外，Ming仔亦曾透過平台推出及宣傳其個人課程，如《億萬YouTube故事術》，教授故事創作公式等。他認為，推出線上課程的門檻不高，觀眾會因對頻道有信心而付費。他未來更會推出企業對企業（B2B）商業工作坊，認為「知識付費」在港大有市場。