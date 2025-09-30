十一國慶｜麥當勞50周年展覽西九文化區開幕　重現1975年首店開幕

香港麥當勞早於1975年攻港，首間店進駐在銅鑼灣百德新街。慶祝50周年活動之一的「香港麥當勞 i’m lovin’ it 50周年展」，由10月1日起在西九文化區自由空間開幕，帶港人穿越半世紀，重溫50年以來的集體回憶。



展覽由5個主題展區組成，佔地逾7,000平方呎，將重現首間香港麥當勞開幕的場景，麥當勞生日會經典蘋果批樹，最矚目為20張麥當勞叔叔長櫈分成兩排列陣，另也展出歷年來的珍貴宣傳海報、餐盤紙及制服等。展覽除了設有大量打卡位外，期間限量出售50周年紀念精品。



香港麥當勞50周年展覽在西九文化區自由空間舉行，展期為10月1日至10月19日，為香港麥當勞史上最大規模的主題展覽。（麥當勞提供圖片）

香港麥當勞50周年展覽在西九文化區自由空間舉行，展期為10月1日至10月19日，為香港麥當勞史上最大規模的主題展覽，由5個主題展區組成，佔地逾7,000平方呎，展出歷代宣傳海報、包裝、開心樂園餐玩具、餐廳設計等。

展覽門票即日起網上出售 每張售35元

漢堡神偷、小飛飛、滑嘟嘟等3位超人氣的麥當勞吉祥物，將於周末和公眾假期不定時在展覽出沒，與一眾粉絲近距離接觸。 市民由即日起可經指定連結購票，每張只售35元，先到先得，額滿即止。據了解，目前剩餘門票不多，周末門票已大致額滿。

按此購票

第一個主題展區劃分為第一間香港麥當勞等區域。（麥當勞提供圖片）

由金像級電影製作班底耗時逾一年資料搜集，方可成功重現當年面貌。（麥當勞提供圖片）

時光倒流重返1975年首間香港麥當勞

第一個主題展區劃分為第一間香港麥當勞、1975年百德新街及霓虹燈牌隧道。首先展覽入口設有50周年巨型壁畫，各麥當勞吉祥物都身處其中，供觀眾打卡留念。壁畫旁邊為香港首間麥當勞餐廳開幕盛況，採用「Paper Theater」的意念方式製作，由金像級電影製作班底耗時逾一年資料搜集，方可成功重現當年面貌。

重現1975年的餐牌燈箱、收銀機、啡色地磚、卡位座位等。（麥當勞提供圖片）

也重現飲管桶、食物包裝、餐盤紙、汽水等。（麥當勞提供圖片）

重現70年代美式快餐風格 放有懷舊收銀機、食物包裝等

當中便包括70年代的餐牌燈箱、收銀機、啡色地磚、卡位座位、飲管桶、食物包裝、餐盤紙、汽水機、舊式電話及麥當勞叔叔雕像等，佈滿上世紀70年代美式快餐風格。

還原1975年銅鑼灣百德新街街景，包括文具玩具店。（麥當勞提供圖片）

還原1975年銅鑼灣百德新街街景，包括藥房。（麥當勞提供圖片）

還原1975年銅鑼灣百德新街街景，包括涼茶店。（麥當勞提供圖片）

還原1975年銅鑼灣百德新街街景，包括電器舖。（麥當勞提供圖片）

還原1975年百德新街電器舖 舊式電視機播首店開幕珍貴錄像

展覽的另一焦點是重現1975年銅鑼灣百德新街，還原當年的涼茶店、藥房、電器舖、洋服店及文具玩具店。所有擺設都沿用當時的產物，電器舖陳列櫃中的電視機更播放早期香港麥當勞餐廳開幕盛況，以及25周年慶祝活動片段。

電器舖舊式電視機播放早期香港麥當勞餐廳開幕盛況，以及25周年慶祝活動片段。（麥當勞圖片）

重現香港標誌性的霓虹燈牌街景。（麥當勞提供圖片）

揉合麥當勞元素重現霓虹燈牌街景

此外，香港標誌性的霓虹燈牌街景也重現眼前，打造出充滿港式經典情懷的霓虹燈牌隧道，並增添麥當勞獨有元素，觀眾必須打卡留念。

滑嘟嘟帶領大家回味50年的經典珍貴宣傳海報以及餐盤紙。（麥當勞提供圖片）

珍貴宣傳海報包括與MIRROR合作推出的期間限定麥炸雞推廣。（麥當勞提供圖片）

滑嘟嘟書局展出歷年珍貴宣傳海報及餐盤紙

第二個主題展區劃分為滑嘟嘟書局、漢堡神偷制服店、小飛飛玩具館。喜愛美食的滑嘟嘟帶領觀眾回味過去50年的經典珍貴宣傳海報及餐盤紙，例如火熱回歸的「鋒味」系列、與MIRROR合作推出的期間限定麥炸雞推廣，以及麥樂雞40周年宣傳等。

觀眾可透過AR裝置即場換上制服。（麥當勞提供圖片）

入場人士可與巨型麥當勞叔叔長靴合照。（麥當勞提供圖片）

漢堡神偷制服店巨型麥當勞叔叔長靴供打卡

最喜愛打扮的漢堡神偷則開設制服店，讓入場人士了解麥當勞員工制服歷年變化，展出舊年代香港麥當勞的員工照片，以及不同懷舊經典襟章。觀眾可透過AR裝置即場換上制服，或與巨型麥當勞叔叔長靴合照，成為麥當勞的一份子。

小飛飛玩具館將展出麥當勞歷年珍藏。（麥當勞圖片）

香港麥當勞50年來與不同品牌及IP人物合作推出玩具。（麥當勞圖片）

小飛飛玩具館展出歷年兒童玩具

香港麥當勞50年來與不同品牌及IP人物合作，推出多款兒童玩具。小飛飛玩具館將展出珍藏，讓觀眾重溫童年回憶。

「陪你麥麥回憶」將介紹50個香港麥當勞的小知識，考驗觀眾的記憶力。（麥當勞圖片）

70年代麥當勞生日會中，最受小朋友歡迎的打卡裝置蘋果批樹。（麥當勞圖片）

麥當勞生日會經典蘋果批樹重現

而上世紀70年代麥當勞生日會中，最受小朋友歡迎的打卡裝置蘋果批樹也重現在展覽中，還有「陪你麥麥回憶」將介紹50個香港麥當勞的小知識，考驗觀眾的記憶力。

麥記魔法畫廊的牆壁上放滿掛畫。（麥當勞圖片）

麥記星光大道揭露3位麥當勞樂園人物的奧秘。（麥當勞圖片）

第三個主題展區劃分為麥記魔法畫廊、秘麥空間及麥記星光大道。麥記魔法畫廊的牆壁上放滿掛畫，各麥當勞吉祥物帶觀眾盡情瀏覽香港最美的景色。

3位麥當勞吉祥物透過特製光影與音效，在「秘麥空間」化為流動色彩。（麥當勞圖片）

揭露該麥當勞3位吉祥物的奧秘

穿過畫廊後，上述3位麥當勞吉祥物透過特製光影與音效，在「秘麥空間」化為流動色彩，觀眾可在特大屏幕中捕捉他們的足跡。至於麥記星光大道更揭露該3位麥當勞樂園人物的奧秘。

戶外公園的擺設。（麥當勞圖片）

為慶祝50周年而擺設的20張經典麥當勞叔叔長櫈。（麥當勞圖片）

戶外放有20張經典麥當勞叔叔長櫈

第四及第五個主題展區為戶外公園及期間限定店。戶外放有20張經典麥當勞叔叔長櫈，期間限定店即場發售多款限量50周年紀念精品，店內所發售的所有物品，數量有限，售完即止。部份收益將撥捐予麥當勞叔叔之家慈善基金。

期間限定店即場發售多款限量50周年紀念精品。（麥當勞圖片）

紀念精品包括白色／黑色別注版T-Shirt等。（麥當勞圖片）

期間限定店精品包括外套及帆布袋等

紀念精品包括白色／黑色別注版T-Shirt、紅色／黑色刺繡棒球外套、帆布袋、文件夾套裝、滑嘟嘟縮骨遮、復古變型公仔套裝，以及50周年襟章套裝，