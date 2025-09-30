美販運人口報告︱外交部駐港公署斥罔顧事實　促停以藉口干預港務

外交部駐港公署周二（9月30日）發表聲明，批評美國國務院發布所謂《2025年人口販運問題報告》罔顧事實，惡意詆譭香港打擊販運人口的努力和成效，公署發言人表示強烈不滿和堅決反對。



公署發言人強調，香港打擊販運人口成效顯著，保護體系完善有效，務實舉措得到國際社會廣泛認可。發言人批評，有關報告毫無公信力，不過是服務政治操弄的工具。美國年復一年炮制所謂人口販運報告，自我美化標榜為「一類國家」，忽視自身存在嚴重的人口販運問題，卻以「教師爺」口吻對他國指手劃腳，充分暴露自欺欺人的雙重標準。美方報告還借所謂販運人口抹黑香港國安法和國安條例，內容違背事實、充滿偏見，是對香港法治和人權狀況的惡意污衊。

發言人重申，香港由治及興大勢所趨，發展前景不容詆譭。任何外部幹預和污衊抹黑都動搖不了香港繁榮穩定的堅實基礎，阻擋不了「一國兩制」行穩致遠的發展進程。中方敦促美方反躬自省，立即停止以「人權衛士」自居的雙標行徑，立即停止以各種借口幹預香港事務的政治操弄。