十一黃金周｜廣州客400元報兩天露營團　西安客冀吃名物豬扒飯

內地國慶黃金周長假的首天，大批內地旅客訪港旅遊，部份人選擇參加旅行團來港。今早約10時，內地蓮塘商業城門外廣場人山人海，有至少6個旅行團在場集合，大批內地旅客輪候過關到香港。



有廣州客花費400元，參與2日1夜旅行團來港，將到麥理浩徑等地郊遊，晚上則會住在帳篷，認為相關景點人流較少；另有西安客花費2000元報團，最期待來港吃名物豬扒飯。



早上近11時，大批內地旅客輪候過關到香港，關口位置人頭湧湧。（董素琛攝）

今早9時許，大批內地旅客聚集在蓮塘商業城一帶、準備來港旅遊，當中不少是旅行團遊客。（董素琛攝）

今早9時許，大批內地旅客聚集在內地蓮塘口岸商業城一帶，當中不少是旅行團遊客。他們排隊輪候搭扶手電梯至邊檢位置，人龍一度至商業城門外，過程大致順暢，未幾人龍已消化。

根據記者目測，高峰時一度有至少6隊旅行團在場集合，至早上近11時，大批內地旅客輪候過關到香港，關口位置人頭湧湧，記者嘗試使用人工通道過內地邊檢，需要約15分鐘方可成功。

來自廣州的遊客邱先生，與朋友參與2日1夜旅行團來港旅行，團費為每人約400元。（董素琛攝）

報郊遊團因人流較少 料整個行程花一千

廣州遊客邱先生與朋友參與2日1夜旅行團來港旅行，團費為每人約400元，費用包括交通等基本開支。他稱，首次訪港旅遊，會隨旅行團到麥理浩徑等沿海地方，晚上則會住在帳篷。他稱，希望到訪郊區地方因為「人少，相比於市區肯定少」。

邱先生續說，期待在港品嚐菠蘿包等特色食物，預計整個行程在港花費不到1,000元。至於輪候過關的時間，他指，假期人比較多可以理解，通關花約30分鐘仍可接受。

來自西安、不願具名的遊客說，來港旅遊最期待吃的部分，稱最想吃豬扒飯。（董素琛攝）

西安客兩千元報兩天團 期待吃豬扒飯

另一位來自西安、不願具名的遊客同樣報名參加2天旅行團來港旅遊，團費為每人2,000元，包括酒店等開支，他認為費用屬正常範圍。

他稱，第一次來港港旅行，會隨團到維港等市區地方，亦會觀看今晚的國慶煙花匯演。他又說，來港旅遊最期待吃的部分，稱最想吃豬扒飯，認為是較有名的食物。