十一黃金周｜廣州客400元報兩天露營團 西安客冀吃名物豬扒飯
撰文：董素琛
出版：更新：
內地國慶黃金周長假的首天，大批內地旅客訪港旅遊，部份人選擇參加旅行團來港。今早約10時，內地蓮塘商業城門外廣場人山人海，有至少6個旅行團在場集合，大批內地旅客輪候過關到香港。
有廣州客花費400元，參與2日1夜旅行團來港，將到麥理浩徑等地郊遊，晚上則會住在帳篷，認為相關景點人流較少；另有西安客花費2000元報團，最期待來港吃名物豬扒飯。
+3
今早9時許，大批內地旅客聚集在內地蓮塘口岸商業城一帶，當中不少是旅行團遊客。他們排隊輪候搭扶手電梯至邊檢位置，人龍一度至商業城門外，過程大致順暢，未幾人龍已消化。
根據記者目測，高峰時一度有至少6隊旅行團在場集合，至早上近11時，大批內地旅客輪候過關到香港，關口位置人頭湧湧，記者嘗試使用人工通道過內地邊檢，需要約15分鐘方可成功。
報郊遊團因人流較少 料整個行程花一千
廣州遊客邱先生與朋友參與2日1夜旅行團來港旅行，團費為每人約400元，費用包括交通等基本開支。他稱，首次訪港旅遊，會隨旅行團到麥理浩徑等沿海地方，晚上則會住在帳篷。他稱，希望到訪郊區地方因為「人少，相比於市區肯定少」。
邱先生續說，期待在港品嚐菠蘿包等特色食物，預計整個行程在港花費不到1,000元。至於輪候過關的時間，他指，假期人比較多可以理解，通關花約30分鐘仍可接受。
西安客兩千元報兩天團 期待吃豬扒飯
另一位來自西安、不願具名的遊客同樣報名參加2天旅行團來港旅遊，團費為每人2,000元，包括酒店等開支，他認為費用屬正常範圍。
他稱，第一次來港港旅行，會隨團到維港等市區地方，亦會觀看今晚的國慶煙花匯演。他又說，來港旅遊最期待吃的部分，稱最想吃豬扒飯，認為是較有名的食物。
國慶日至上午10時6.4萬內地客南下 較去年同段多6% 西九站最忙十一國慶｜四高官嘆冰廳早餐享七折讚抵食 不約而同叫凍奶茶提神國慶日｜中午前千人湧入東壩 陳國基稱研長遠解決「對頭車」方案十一國慶｜東壩不限的士出入 有議員指車流量難料 憂大塞車重演國慶日｜有酒店指十一黃金周首三日訂房近爆滿 料房價升7%至11%十一國慶日酒店賓館房價下滑 荃灣帝盛高級客房較五一低52%十一國慶｜香港新打卡點 中環漩渦水景超出片、金紫荊廣場翻紅？國慶日景點即時資訊｜天星小輪、山頂纜車排少於30分鐘 東壩繁忙國慶日｜往東壩9A線小巴站清早未見長龍 福建客預花5日麥徑全走國慶日｜運輸署：往東壩的萬宜路交通非常繁忙 籲遊人保持忍讓