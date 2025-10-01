國慶日｜往東壩9A線小巴站清早未見長龍　福建客預花5日麥徑全走

今日（1日）是十一黃金周首日，當局為西貢萬宜水庫東壩實施交通優化措施，來往北潭涌及東壩的專線小巴9A，會在黃金周期間加開平日服務並加密班次。早上9時至10時許，北潭涌小巴站未有大排長龍。有小巴負責人透露，今次按警方指示實施分流措施，首次在旅遊巴停車場內設置小巴站。



10月1日十一黃金周首日，西貢萬宜水庫繼續有遊客到訪，早上北潭涌小巴站未見大排長龍。 （夏家朗攝）

現場可見，停車場有逾10輛旅遊巴停泊，不少內地行山客在旅遊巴下車後，轉乘小巴前往萬宜水庫東壩；站內高峰期30人候車。另外，警方在小巴站附近設置流動指揮站。

來自福建的郭先生及朱先生是行山客之一，他們計劃到麥理浩徑遠足，由北潭涌前往屯門井頭上村南，料需時4至5日。他們稱麥徑是國家最美徒步路線之一，比較著名，因此慕名到訪。他們又說，不少內地行山客在深圳購買小食和水，因為香港物價較貴。

北潭涌小食亭負責人認為，今日人流不算太多，與平日假期相若。