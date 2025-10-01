國慶日｜有酒店指十一黃金周首三日訂房近爆滿　料房價升7%至11%

內地十一黃金周一連八日的長假期今日（1日）開始，美麗華集團首席營運總裁陳宗彝今早在電台節目中表示，由於今次黃金周假期特別長，加上適逢中秋節，預計本港酒店房價整體會上升7%至11%，以其集團旗下兩間酒店為例，首三日預約已接近爆滿。



美麗華酒店。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

「雙節」效果帶動家庭客增

陳宗彝在港台《千禧年代》表示與去年十一黃金周相比，其集團旗下位於尖沙咀及灣仔的酒店預訂數下跌了約4%，房價則上升了9%，預計整個假期整體收入會比去年多13%至17%。他續指，黃金周期間旅客一定是以內地人為主，約有7成客人為內地人。今次黃金周較特別之處是日數較多，亦因與中秋節十分接近，受「雙節」效果帶動而多了家庭客。

美麗華集團首席營運總裁陳宗彝。（資料圖片）

入住率方面，陳宗彝表示，集團酒店房間首三日已接近爆滿，尖沙咀酒店約為91%，灣仔則有94%。至於房價水平，陳宗彝指按初步數字估算，集團酒店房價上升了9%至11%，估計酒店業界整體房價升幅在7至11%之間。

他表示，香港節日氣氛較濃厚，雖然假期期間不少內地客選擇出國旅遊，但香港仍有一定吸引力。以往內地旅客來港會較隨意，現時則會先預訂活動項目，「通常揀活動先再揀地區」，陳宗彝認為旅發局推介的活動，如大坑舞火龍等，能吸引旅客，當中以本土文化體驗活動最受歡迎。

▼ 2024年 內地十一黃金周假期 內地人訪港 ▼

