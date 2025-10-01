國慶賽馬日3.4萬人逼爆沙田馬場　旅客佔1.3萬創歷來賽馬日新高

【10月1日／國慶／國慶日／十一黃金周／內地旅客／打卡】十一黃金周踏入首日，大批內地旅客逼爆香港各區。賽馬會今日（1日）在沙田馬場舉行「國慶賽馬日」，共吸引超過3.4萬人進場，其中旅客人數佔超過1.3萬，創歷來賽馬日新高；投注額也錄得逾15.6億港元。



有即日往返的深圳旅客表示，晚間再到維港兩岸欣賞國慶煙花；也有河南旅客首次訪港逗留7日，更視觀賞賽馬為最重要的行程。



馬會公布今日有超過1.3萬名遊客入場觀看國慶賽馬日，創歷來賽馬日新高。（賽馬會圖片）

旅客及馬迷名免費進入馬場公眾席。（賽馬會圖片）

「國慶賽馬日」賽事共吸引超過3.4萬人進場。（賽馬會圖片）

較農曆新年賽馬日入場人數升逾35% 投注額15.6億元

賽馬會指，相對於今年農曆新年賽馬日的舊紀錄，今日內地旅客入場人數升逾35%，更比去年同賽日增152%。投注額也丁財兩旺，今日共10場賽事錄得逾15.6億港元。

河南旅客王先生趁國慶長假期首次來港旅遊，準備逼留7日。（賽馬會圖片）

河南旅客首次來港留7日 視賽馬為最重要行程

河南旅客王先生剛大學畢業，趁國慶長假期首次來港旅遊，準備逼留7日。他視觀賞賽馬為最重要的行程，並計劃到太平山頂及主題樂園。「賽事十分刺激，看到自己投注的馬匹一度領先，雖然最後未能勝出，但那種心情非常激動。」

今日焦點賽事為第7場的「國慶盃」，最終由葉楚航訓練、巴度策騎的「舉步生風」，擊敗一眾對手奪得冠軍。（賽馬會圖片）

深圳旅客即日往返 晚間再到維港兩岸欣賞國慶煙花

即日往返深港的旅客尹姓夫婦，也是首次到訪沙田馬場。他們表示今日特意入場感受獨特的國慶氣氛，晚上再到維港兩岸欣賞國慶煙花匯演。「現場人山人海，氣氛非常震撼，完全超出我們的預料。尤其在馬匹衝刺接近終點時，歡呼聲震耳欲聾！」

焦點賽事國慶盃由「舉步生風」奪冠

賽馬會指，今日焦點賽事為第7場的「國慶盃」，最終由葉楚航訓練、巴度策騎的「舉步生風」，擊敗一眾對手奪得冠軍。