中秋節．交通安排｜港鐵、7條輕鐵路線通宵行駛　電車延至凌晨1時

下星期一（6日）是中秋節，港鐵當日下午3時起加強服務，並會通宵行駛，7條輕路線亦會通宵服務。電車會延長服務至翌日凌晨一時，另外部份巴士、小巴亦會延長服務時間。



10月6至7日期間，銅鑼灣、山頂、屯門、荃灣及馬鞍山等會實施封路及交通改道措施。部地區的泊車位、的士站及公共小巴站亦會暫停使用。運輸署呼籲市民盡量使用公共運輸服務，以避免交通擠塞及不必要的延誤。



2024年9月17日，中秋節超級月亮在黃昏升起。(資料圖片/梁鵬威攝）

2024年旅發局舉行中秋節無人機表演，吸引不少人在灣仔海濱觀看。（資料圖片夏家朗攝)

大部份港鐵、輕鐵路線通宵行駛

港鐵路線除了機場快線、迪士尼線及東鐵線往返羅湖及落馬洲站外，其餘路線會通宵行駛，並由下午三時起加強服務，另外有7條輕鐵路線會通宵行駛。

電車將會延長服務至翌日凌晨一時，並會因應乘客需求情況加強服務。三條特別巴士路線，包括N64P、N272及173R號線會提供服務，而專營巴士公司亦會分別延長四條巴士路線的服務時間及調整部分路線的班次或開出時間。

另外，9條專線小巴路線會延長服務時間。34條巴士路線及14條專線小巴路線會因應封路及交通改道措施，臨時更改行車路線及調整站點的位置。至於天星小輪、新渡輪及港九小輪所提供的渡輪服務會因應乘客需求情況加強服務。

中秋節及翌日港島及新界多區封路

港島區銅鑼灣、山頂、香港仔、薄扶林、淺水灣及石澳，以及及新界區屯門、荃灣、馬鞍山，多處地方將於10月6至7日實施封路及交通改道措施。部分地區的泊車位、的士站及公共小巴站亦會暫停使用。

運輸署呼籲市民盡量使用公共運輸服務，以避免交通擠塞及不必要的延誤。運輸署及警方會密切留意交通情況，並會在有需要時採取適當措施。警方將視乎各區當時的人潮及交通情況，調整有關交通安排。市民請留意電台、電視台或「香港出行易」發放的最新交通消息。