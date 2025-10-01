中秋節天氣｜周日或打風迎月難　天文台：中秋節及追月雲隙賞月

【打風／天文台／中秋節天氣／颱風／熱帶氣旋／移動路徑／風球】天文台預測一個熱帶氣旋將在周末靠近廣東西部至海南島東部，星期六（10月4日）稍後至星期日（10月5日）華南沿岸驟雨逐漸增多，風勢頗大，星期日「迎月」大致多雲，間中有狂風驟雨及幾陣雷暴，初時高地風力達8級（烈風），相信難以迎月。



天文台指隨着高空反氣旋其後再度增強，中秋節（10月6日)及翌日「追月」（10月7日)廣東沿岸驟雨逐漸減少，天色逐步好轉，市民仍有機會於中秋節或「追月」晚上在雲隙中觀賞到月亮。



一連八日維多利亞公園中秋綵燈會9月30日亮燈。有入場市民看着燈謎，十分認真思考答案。(夏家朗攝)

一連八日維多利亞公園中秋綵燈會9月30日亮燈，主題為與大眾喜迎全運會，場內展示約12米高的亮點綵燈《火亮殊榮 花慶盛典》，吸引小童在附近玩樂。(夏家朗攝)

一連八日維多利亞公園中秋綵燈會9月30日亮燈，吸引大人小朋友搶先入場觀賞和打卡。(夏家朗攝)

天文台科學主任(楊逸朗 胡灼權 郭于庭)周二（9月30日)在網頁「天氣隨筆」發表題為《月會圓．風未完》文章，指出位於菲律賓以東的西北太平洋有一低壓區，由於該區垂直風切變較弱，海水溫度亦超過30度，預料該低壓區會在未來兩三日移近呂宋一帶並逐漸發展成熱帶氣旋。

9月30日早上8時的衛星圖像顯示，西北太平洋上空的高空反氣旋延伸至南海北部及廣東地區；而位於菲律賓以東的西北太平洋有一低壓區逐漸發展成熱帶氣旋。（天文台圖片）

天文台今日（9月30日)發出路徑概率預報，香港位處受襲10%區域（藍色）。（天文地圖片）

文章指大部分傳統電腦模式及人工智能電腦模式均預測該潛在熱帶氣旋會受高空反氣旋南側的引導氣流牽引，進入南海，大致移向廣東西部沿岸至海南島東部一帶，但其強度存在變數。按照現時預測，該潛在熱帶氣旋的路徑較大機機避開海水溫度較低的區域，有利其進入南海後逐步增強，個別模式更預測該潛在熱帶氣旋可能達到強颱風或以上的強度。另一邊廂，大氣高空的乾空氣入侵可能有礙熱帶氣旋的發展

天文台預測周末期間廣東沿岸的雨量及本地風力，取決於該潛在熱帶氣旋屆時的強度及其與珠江口的距離。

目前電腦模式對於該潛在熱帶氣旋附近的高空水汽分佈及廣東沿岸的雨量仍存在分歧。（天文台圖片）

天文台指出，踏入10月，西北太平洋及南海的熱帶氣旋活動仍然活躍。而10月「打風」並不罕見，過去五年（2020至2024年）的10月天文台均有發出熱帶氣旋警告信號，而1961至2020年的10月平均亦有2.53日需要發出熱帶氣旋警告信號。

至於中秋節前後「打風」亦時有發生。翻查記錄，自1946年至2024年，一共有9次熱帶氣旋警告在「迎月」（中秋節的前一日）或中秋節當日生效，大多是一號或三號信號，最高的一次是1970年的中秋節前一日曾發出相當於現今的八號烈風或暴風信號。

中秋節前一日或中秋節當日需要發出熱帶氣旋警告信號的記錄。（天文台圖片）

如果這個潛在熱帶氣旋最終需要令天文台發出熱帶氣旋警告信號，會是今年的第12次，將打破1946年以來年內發出熱帶氣旋警告信號次數的最高紀錄。

天文台資料顯示，今年截至9月28日，已有11個低壓系統（熱帶低氣壓至超強颱風）令天文台需發出一號或以上風球，平了1974年紀錄。（天文台網頁截圖）

周末接近天文大潮 熱帶氣旋若符兩情況或致沿岸低窪地區受風暴潮衝擊

天文台指，根據現時評估，隨著該潛在熱帶氣旋進一步靠近，星期六（10月4日)稍後至星期日(10月5日，迎月）華南沿岸驟雨逐漸增多，風勢頗大，海有大浪及湧浪。天文台特別提到，周末期間接近天文大潮，若潛在熱帶氣旋最接近香港的時間配合漲潮，並以較高的強度橫過南海北部，不排除部分沿岸低窪地區會受風暴潮的影響。市民亦需做好防水浸措施。

天文台9月30日下午4時半更新九天天氣預報，料周六及周日本港將受到另一個熱帶氣旋影響，有驟雨及狂風雷暴。海有湧浪。（天文台圖片）

料中秋節大致多雲 有幾陣驟雨

天文台預測隨着高空反氣旋其後再度增強，中秋節（10月6日)及翌日「追月」( 10月7日）廣東沿岸驟雨逐漸減少，天色好轉，料中秋節吹東至東南風3至4級，日間短暫時間有陽光，大致多雲，有幾陣驟雨，未知會否影響賞月；翌日起一連三日吹東至東北風3至4級，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。

中秋節賞月錦囊（天文台圖片）