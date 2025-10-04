消防處首頒境外救援行動獎章予參與土耳其及緬甸地震救援前線屬員

消防處昨日（3日）舉行「處長嘉許狀暨境外救援行動獎章頒授典禮」 ，表揚今年在緬甸地震救援行動期間表現優秀人員，今次為消防處成立157年以來，首次頒授「境外救援行動獎章」，以表揚一眾前線及後勤屬員在2023年土耳其及今年緬甸地震救援行動期間，所展現出的勇氣、無私奉獻、以及卓越嘅專業精神。



消防處舉行「處長嘉許狀暨境外救援行動獎章頒授典禮」，以表揚一眾前線及後勤屬員在2023年土耳其及今年緬甸地震救援行動期間的工作。（消防處Facebook圖片）

消防處在「處長嘉許狀暨境外救援行動獎章頒授典禮」上，首次頒授「境外救援行動獎章」。（消防處Facebook圖片）

頒授典禮在消防及救護學院舉行，消防處指在該兩次境外救援行動中，前線屬員面對極端環境日夜奮戰，成功救出生還者，彰顯國際人道主義精神；後勤團隊亦在物流協調、通訊聯絡、心理輔導等方面提供全方位支援，確保前線救援人員無後顧之憂。

處方指首次頒授的「境外救援行動獎章」設計寓意深遠，正面為消防處徽章，背面為世界地圖及救援之手；獎章綬帶主要由橙色及銀色組成，中間綴有一對紅線，並配以五角星識別參與行動次數。

消防處處長楊恩健（左）頒授「處長嘉許狀暨境外救援行動獎章」予前線人員。（消防處Facebook圖片）