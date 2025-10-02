九龍塘英中探測器查學生書包防用手機　無通知家長引不安惹批評

有中學限制使用手機政策引起爭議，九龍塘區名校何明華會督銀禧中學今年9月，採用探測器檢查部份初中學生的書包是否內藏手機，做法惹起部份家長和學生不滿。校方回覆查詢時承認事件，由於安排屬試驗階段，未有正式通知家長，並指試驗「成效有限」，已即時終止。校方強調是使用「僅能偵測電子設備訊號的感應器」，從未使用金屬探測器檢查學生。



有議員表示，過往未聞有學校曾用探測器查書包，特別是校方事前未有作出通知，會令學生及家長感到不安，反映考慮有欠周詳，值得檢討。教育局回覆查詢表示，當局已按機制向學校跟進，並指校方應參照《學校行政手冊》制定及執行校規，由於使用探測器或會涉及收集個人資料，校方須根據《私隱條例》，向當事人說明收集個人資料的目的及方式。



一名何明華會督銀禧中學家長向《香港01》投訴，指校方今年9月在未通知及獲得家長同意下，以金屬探測器檢查學生是否攜有手提電話或其他電子設備。（學校網頁圖片）

批用探測器查書包 投訴批校方無事前通知家長

《香港01》接獲投訴信指，何明華會督銀禧中學有教師在今年9月，在校園內以金屬探測器檢查學生是否攜有手提電話或其他電子設備，有關安排事先前無通知家長，亦沒有獲得家長同意。投訴人認為，校方的行為反映對學生的不信任，亦嚴重破壞家長對學校的信任，對此感到失望。

投訴人指，以金屬探測器檢查學生，不單侵犯了他們的私隱，更是挑戰他們的尊嚴，認為校方理應就安排事先與家長溝通，並為學生提供清晰指示，才符合家校合作的精神。他質疑校方以金屬探測器檢查學生是否有法律基礎，要求學校就事件公開道歉，並檢討學校的管理政策等。

另有自稱該校學生留言表示，有教員曾在午膳時間巡查班房時，檢查學生有否將平板電腦放在抽屜內，更曾在未經學生准許下，伸手入學生抽屜沒收其平板電腦。

曾回覆傳媒稱用感應器查書包屬試驗 未用在學生身上

學校回覆《香港01》查詢指，從未使用金屬探測器檢查學生，明白科技工具利弊並存，關鍵在於引導學生恰當使用。

校方表示，在9月10日上午曾就一個「僅能偵測電子設備訊號的感應器」作試驗，藉此探索提醒學生妥善存放電子設備的可行性。測試時只在部份中一、中二班房通道掃描書包外圍，從未在學生身上使用。

認未正式通知家長 成效有限已終止

校方表示，「由於僅屬試驗階段，並未正式通知家長將成為正式措施。」校方強調，裝置僅以聲響提示訊號存在，並不具備任何記錄功能。校方續稱，由於測試結果顯示成效有限，已即時終止相關試驗，未來將持續以更多元的教育方式培養學生的良好習慣。

據校方所指，學校制定了明確的電子設備管理政策，並已詳載於學生手冊。為免干擾學習，所有學生回校後均須將手機及平板電腦妥善存放於班房儲物櫃；在老師准許下，學生可於課堂使用平板電腦輔助學習。考慮到中五及中六學生相對成熟，學校允許他們在午膳時間於課室內使用平板電腦作學習用途；中一至中四級同學如有需要，亦可於圖書館使用。

至於有教員沒收學生電子裝置一事，校方在通告指，該教員按工作情況於午膳時間主動巡查，如發現學生初次違規，均勸喻改正；如有重犯則會將違規設備代為保管至放學後。學校又強調，從未在無人的情況下沒收學生物品，該名教員已請在場同學代為通知平板電腦已獲接管，提醒物主於放學後到教員室。校方最後指，所有被代為保管的電子設備，當日物主均已獲悉並領回。

朱國強指，學校未知會家長的情況下，以探測器「搜書包」，而且值得檢討。（資料圖片）

教育局訂明搜查學生物品 須在開學知清晰通知學生和家長

教育界立法會議員、教聯會副會長朱國強指，學校未知會家長的情況下，以探測器「搜書包」，有關做法可能造成學生及家長不安，考慮顯然不夠周詳，值得檢討。

他指，教育局在《學校行政手冊》訂明「 在校內搜查學生及其財物的基本原則」，校方須於學年開始或學生入學前，清晰告知學生及家長有關學生紀律的規則，而搜查程度與方法亦要衡量學生的年齡和事情嚴重性。而手冊亦訂明，搜查學生財物屬侵犯學生的私隱，只可以在合法及並非無理的情況下執行。

鄧飛指，現時市面有不少應用程式及產品可躲避探測，認為使用感應器的做法未必有效。（資料圖片 / 陳葦慈攝）

質疑探測器未必有成效 倡教育學生節制用手機

選委界議員、教聯會副會長鄧飛亦認為學校應事先知會家長。他表示，現時市面有不少應用程式及產品可躲避探測器，認為使用感應器的做法未必有效，「會唔會你探測我部手機，我有方法反你個探測，你又整個更勁嘅探測嚟反我個方法……我唔肯定個成效有幾高。」

二人均指未曾聽聞有學校使用探測器檢查書包。他們認為，近年學生接觸電子儀器機會增多，學校宜應教導學生正確及節制使用電子設備。朱國強指，個別學校會透過資訊科技，比如以防火牆方式，限制學生在課堂使用個人電子產品，瀏覽或接觸與學習無關內容，亦是值得參考的做法

教育局：使用探測器涉收集個人資料 須向當事人說明

目前香港無硬性規定要求校園禁止使用手機，教育局曾指屬「校本管理」。教育局表示，接獲有關投訴後，已即時聯絡學校了解並按機制適切跟進事件。就處理學生攜帶手提電話回校的事宜，學校應參照《學校行政手冊》有關制定及執行校規的原則，以校本方式，合法、合情、合理及公平一致地處理，並應照顧學校實際的運作需要及學生的自尊、個人差異及接受教育的權利等。

當局續說，由於使用探測器或會涉及收集個人資料，學校亦須根據《個人資料（私隱）條例》，向當事人說明收集個人資料的目的及方式。局方指會繼續與學校緊密聯絡，提供適切的意見及支援。