男子向前度求最後一次被拒後涉強姦　事主指被告曾言：你吹得我漲

男子戀上前女上司並同居，惟女方後來另結新歡提出分手並要男方搬走，男方疑要求「最後一次」被拒後，涉把前女上司強姦，男方否認指控，案件今(2日)在高等法院開審。女事主稱，她買新居後，被告自己入住又不肯走。後來她要被告取走物品，被告到來後又要求「最後一次」，她堅決拒絕並發出警告，被告卻說：「我想強姦你咪強姦你，你吹得我漲。」並把她強姦。事主稱她被姦後曾假裝洗澡逃走，被告全身赤裸衝出屋外把她捉回。她後來通致電新男友，新男友到步後，被告亦是光著身應門。



全男班陪審團聽審

被告朱江北（33歲，商人）被控2024年5月26日，在葵涌某單位強姦女子X。案件由特委法官黃佩琪審理，7名陪審員均為男性。

被告朱江北否認強姦，在高等法院受審。(黃浩謙攝)

X識新男友後著被告離開

控方開案陳詞指，被告與X在2019年11月認識，2020年成為情侶並同居。X在2024年4月購入葵涌一個單位，她同月認識男子A，翌月向被告提出分手，並要求被告取回其個人物品。

被告稱最後一次後會走

被告5月25日上X家取回物品，承諾不再聯絡X。及至翌日早上，X睡夢中見到赤裸的被告在床邊，被告捉住X的手稱：「呢次係我哋最後一次性交，之後我會走㗎啦。」X果斷拒絕，但被告沒理會。X警告強姦是嚴重罪行，被告卻表示：「唔驚。」他並脫下X的底褲將她強姦。承認事實指，被告警誡下說：「我有同佢（X）搞嘢。」但否認強姦X。

被告曾是X的下屬

現年33歲的事主X供稱，她從事保險業，被告曾經是其下屬。她們自2020年同居，被告在2023年轉任保安。X在2024年4月購入涉案單位，同月與被告分手。X在5月與新相識的男子A到泰國旅行。

X指被告自行入住又不肯搬走

X表示，她購入單位後原本沒打算和被告同居，被告自行入住，分手後更「賴喺我屋企唔走」。X在5月25日自泰國回港後，被告仍住在她家中，X只好報警，被告在警員到場後離開。

被告清晨爬上X的床並破口大罵

X稱她翌日清晨6時許在閣樓睡覺時，聽到有人爬樓梯上閣樓，醒來見到被告正爬上她的床，因為當時太黑她看不到被告的衣着，只聞到被告好臭。被告隨之坐在她身上，破口大罵「X你老母」，問X為甚麼要與其他人一起，說X只可以與他一起。X反罵被告「死變態」並不斷大叫，但遭告用手掩住她的口。

指被告曾稱我想強姦咪強姦你

X續指她遭強姦前，曾警告被告說：「如果你一定咁做嘅話，我一定殺咗你。」被告回答：「我死都唔驚，我想強姦你咪強姦你，你吹得我漲。」被告之後強姦X，X稱她過程中不斷呼救和反抗，惟不敵被告的壓制。完事後，X一度到浴室假裝洗澡，曾逃往走廊，惟被告全身赤裸衝出走廊把X捉回屋內。

A到達時被告沒穿衣服應門

X後來趁被告睡著後傳訊息給新歡A，並叫A帶她報警。A在10時許來到，被告沒穿衣服應門，A隨後把X走，並陪她到警署報警。

案件編號：HCCC 92/2025