保安局黑工舉報熱線推出兩周接100個舉報　首8個月檢控765黑工

為打擊非法勞工，保安局今年9月成立「跨部門反黑工專責組」，並推出「舉報非法勞工專屬熱線」。局長鄧炳強今日（3日）在立法會會議上表示，今年首8個月已展開超過1.2萬次反黑工行動，檢控756名黑工及127名僱主；熱線推出兩周已接約100個舉報。他又說，在反黑工問題上，針對僱主同樣重要，但搜證上需花更多時間。



保安局成立的跨部門反黑工專責組今日召開首次會議。局長鄧炳強（中）、副局長卓孝業（右）及常任秘書長李百全（左）出席。（鄧炳強Facebook圖片)

鄧炳強表示，黑工問題除了會帶來罪案，亦影響本地勞工就業，當局十分關注。他續說不少黑工問題牽涉不同政府部門，而保安局成立的「跨部門反黑工專責組」便提供一個平台，讓各部門交換情報。

他舉例，如網約車及外賣平台有黑工，專責組便可透過運輸及物流局，敦促相關平台設法避免聘請到黑工，如使用人面識別技術等。鄧炳強又稱，除針對黑工外，針對僱主亦同樣重要，但需花更多時間去搜出僱主聘用黑工的證據。

鄧炳強指，當局今年首8個月已進行超過1.2萬次反黑工行動，檢控756名黑工及127名僱主；「舉報非法勞工專屬熱線」推出兩周以來已收到約100個舉報。